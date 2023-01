'La princesa del pop' ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de los artistas musicales con mayores ventas de la historia. | Fuente: Instagram

La cantante Britney Spears pasó un momento incómodo debido a sus seguidores, quienes llamaron a la Policía para alertarla falsamente sobre su estado mental. Y es que, en las últimas semanas, la 'Princesa del Pop' ha tenido un comportamiento extraño en sus redes sociales, incluso decidió cerrar su cuenta en Instagram sin dar explicaciones.

Sin embargo, "la alerta" de sus seguidores se dio no solo por el cierre de su red social, sino porque desde hace varias semanas la intérprete de Toxic ha compartido extraños mensajes y fotos que van hasta semidesnudos. Además, hace unos días se cambió el nombre por el de 'River Red', una película con una trama terrorífica.

Britney explota contra sus fans

De acuerdo a CNN, las "llamadas telefónicas de broma" llevaron a la Policía a realizar un control de bienestar de la cantante a principios de esta semana. Britney Spears explotó contra sus fans y publicó este jueves un mensaje en Twitter en el que abordó esta "bochornosa situación".

"Amo y adoro a mis fans, pero esta vez las cosas fueron un poco demasiado lejos y mi privacidad fue invadida", se lee en el inicio de su mensaje.

Britney Spears lamentó que lo ocurrido saliera en los medios de comunicación, y ahí la trataran de manera injusta. "Me sentí como si me estuvieran engañando y acosando, el incidente llegó a las noticias y los medios me retrataron una vez más de manera pobre".

Antes de finalizar, la estadounidense, de 41 años, dijo esperar que su privacidad no vuelva a ser quebrantada. "Espero sinceramente que el público y mis fans, por quienes me preocupo tanto, puedan respetar mi privacidad en el futuro", agregó.

Millie Bobby Brown quiere interpretar a Britney Spears

Así como Britney Spears, Millie Bobby Brown también ha vivido bajo los reflectores desde su niñez. La primera, por ser parte del programa The Mickey Mouse Club, y la segunda por su rol protagónico en la serie Stranger Things. Por eso, la historia de la estrella pop "resuena" en la vida de la joven actriz, según contó en el programa The Drew Barrymore Show.

"Quiero interpretar a una persona real y creo que, para mí, sería Britney Spears", dijo a su colega Drew Barrymore. "Creo que su historia, en primer lugar, resuena conmigo. Simplemente creciendo a la vista del público, viendo sus videos, viendo entrevistas de cuando ella era más joven. Quiero decir, lo mismo pasó contigo", añadió, en alusión a su entrevistadora.



Según Millie Bobby Brown, al ver las entrevistas de Britney Spears también podía notar su "lucha por las palabras". "Y no la conozco, pero cuando miro fotos de ella, siento que podría contar su historia de la manera correcta y solo de ella", concluyó la intérprete de 18 años.

