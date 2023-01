Maluma cumple 29 años este sábado 28 de enero y repasamos su carrera musical a propósito del pronto lanzamiento de su disco 'Don Juan'. | Fuente: Composición

De Colombia para el mundo. Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, tiene una gran popularidad que ha sobrepasado Sudamérica. Las giras, conciertos, participación en televisión, vino a Perú para formar parte de Combate, entrenador de ‘La Voz Kids’ en su país, y más, el intérprete de ‘Corazón’ es toda una caja de sorpresa.

Su ascenso fue de un día para otro ya que pasó prácticamente del anonimato al estrellato internacional. Desde entonces, el público y los fanáticos han sido testigos de su cambio musical, apariencia y carrera.

Con motivo de celebrar los 29 años de Maluma, haremos un recorrido de su progreso en la industria, la pausa que hizo por salud y pasó de ‘Papi Juancho’ a ‘Don Juan’, su nuevo álbum.

El ascenso de Maluma, baby

En su natal Colombia, Maluma se hizo conocido en el 2011 con un par de sencillos que fueron la sensación. Tras el estreno de su primer disco ‘Magia’ (2012), comenzó a sonar en las radios y fue tanta la locura que, en ese año, fue nominado a Mejor artista nuevo en los Latin Grammy.

Esto le dio más exposición y siguió con cambiar su look. Ya no era el niño bueno de las fotografías, sino un chico rebelde con tatuajes. Con ello comenzó la promoción de su segundo disco ‘Pretty Boy, Dirty Boy’ (2015). Aquí figuraron temas como ‘El perdedor’ y ‘Sin contrato’.

Logrando el éxito mundial, se le abrió muchas puertas. Maluma colaboró con Thalía (‘Desde esa noche’), Ricky Martin (‘Vente pa’ acá) y Shakira (‘Chantaje’). Pero no todo fue color de rosa ya que fue criticado por misoginia con su canción ‘Cuatro babys’.

Las disculpas en público lo mantuvieron como el artista amado y odiado en todo el continente. Tras este suceso, volvió con fuerza con ‘Felices los 4’. La fama le sonreía en el 2018 con tan solo 24 años y más aún con ‘F.A.M.E’ donde mostró un cambio radical: cabello rubio, lentes de sol a la moda y outfits llamativos.

Su carrera ha sido marcada por constantes cambios de look ya que, en el 2019, publicó ‘11.11’. En esta ocasión con un corte total casi rapado y lucía trajes de diseñadores de alta costura. Era un Maluma más chic y atrevido, un artista que se codeó con Madonna y desfiló en la alfombra roja del Met Gala.

“Necesito descansar”

Los viajes, estar lejos de su familia, ir de estudio en estudio y lanzar discos tras disco, fue demasiado para un joven de 26 años en ese entonces. Por ello, Maluma sorprendió a sus seguidores con un video en Instagram.

Él publicó unos clips en los que anunció su retiro temporal de los escenarios, luego de su extensa gira. En las mencionadas historias detalló que esta decisión la tomaba para reencontrarse consigo mismo, para incrementar su espíritu y tomar un descanso de su serie de conciertos por la gira “Fame Tour”.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, dijo Maluma.

Según detalló, esta pausa será solo por un tiempo, para luego retomar los compromisos pactados, los mismos que lo tienen en su mejor momento artístico. Más aún, después de haber obtenido su primer Grammy Latino.

Tras esa pausa, Maluma se presentó ante sus fanáticos en Perú el 9 de mayo del 2019 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Este show también formó parte de su gira “F.A.M.E. Tour”.

Adiós ‘Papi Juancho’, hola ‘Don Juan’

Con el mundo prácticamente a sus pies, Maluma avanza en su carrera. Su quinto álbum ‘Papi Juancho’ fue un imprescindible en los antros de Europa, se presentó en numerosas entregas de premios y colaboró con The Weeknd (quizá la más grande estrella de 2020 y 2021) en una nueva versión de ‘Hawái’.

Sin embargo, mostrará su alter ego este 2023. Cambiando su look –nuevamente- y también su estilo musical, el colombiano le dio un giro de 180° a su carrera diciéndole adiós a ‘Papi Juancho’ y dándole la bienvenida a ‘Don Juan’.

“Gracias a Dios, a mis fans y, en especial, a mi familia. Por todas las cosas que han hecho por mi desde el principio. Sin duda alguna, sin ustedes no sería quien soy ha día de hoy. Pero he tomado una decisión es hora de decir adiós para siempre a ‘Papi Juancho”, escribió el artista en sus redes sociales.

Con más de setenta conciertos y nueve únicas fechas en su natal Colombia, Maluma cerraba uno de sus grandes tours mundiales con el disco mencionado. Es así que se despide de su etapa más dulce para pasar a otra fase musical que seguro será todo un éxito.

Fue un placer PAPI JUANCHO… Te veo en el 2023 DON ⭐️ JUAN! pic.twitter.com/HFBIWGUOES — MALUMA (@maluma) December 31, 2022





