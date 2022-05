Britney Spears perdió al bebé que estaba esperando. | Fuente: Instagram

La cantante Britney Spears anunció mediante su cuenta de Instagram que perdió a su tercer bebé. La artista escribió un corto comunicado asegurando que es un momento devastador:

“Con nuestra profunda tristeza tenemos que anunciar que perdimos a nuestro bebé milagroso al comienzo de nuestro embarazo. Este es un momento devastador para cualquier padre”, se lee en las primeras líneas.

Asimismo, Britney Spears pidió que respeten su privacidad por esta triste pérdida y confesó que, con su esposo, continuará intentando agrandar su familia.

“Quizás debimos haber esperado a anunciarlo hasta que estuviera más avanzado, pero estábamos muy emocionados por compartir la buena noticia. Seguiremos tratando de ampliar nuestra hermosa familia. Estamos agradecidos por todo su apoyo, pedimos privacidad durante este momento difícil”, finalizó.

Britney Spears estaba feliz por su tercer emabrazo

Britney Spears anunció en abril de este año que está esperando su primer hijo con su novio Sam Asghari. Tras cinco años de relación, la cantante reveló que será su tercer bebé y así lo comunicó mediante su cuenta de Instagram:

"Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé 'vaya... ¿qué le ha pasado a mi barriga?' y mi marido dijo 'es solo que estás muy llena', así que me hice una prueba de embarazo y.… bueno... estoy embarazada... cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!", escribió la artista que cumplirá 41 años en diciembre.

El primer bebé de Britney Spears y Sam Asghari iba a tener dos hermanos que son frutos del matrimonio con Kevin Federline de quien se separó en el 2007. "Me vuelve loca porque son tan altos y vaya que todavía están creciendo. Fueron a un baile la semana pasada y lloré durante dos días", escribió al saber que sus hijos serán hermanos mayores.

Ambos han heredado el talento de sus padres: el primero desea ejercer como DJ y el segundo tiene grandes habilidades con el piano.

