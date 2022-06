Britney Spears y Sam Asghari, su novio desde hace cuatro años, contrajeron matrimonio en una ceremonia privada a la que asistieron varias celebridades. | Fuente: AFP

Britney Spears volvió a pasar a la fila de las casadas. La cantante contrajo matrimonio con su pareja Sam Asghari, un bailarín de origen iraní al que conoció en 2016 durante el rodaje del videoclip "Slumber Party".

La ceremonia privada se realizó en la mansión de la 'Princesa del Pop', ubicada en Los Angeles, Estados Unidos. Según People, la pareja celebró su boda junto a 60 invitados, entre los que destacan Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore y Paris Hilton.

Tal como se aprecia en algunas publicaciones que circulan en las redes sociales, Britney estuvo muy bien acompañada por las divas de la música y el cine. Incluso, todas se animaron a cantar 'Vogue', famoso tema de la 'Reina del Pop', Madonna.

¿CÓMO NACIÓ LA AMISTAD ENTRE LAS DIVAS?

La amistad de Spears con Madonna se remonta años atrás, ambas divas del pop se elogiaron mutuamente en diversas entrevistas a principios de la década de 2000, antes de unir talento para el dueto "Me Against the Music" de 2003. Luego ese año, las artistas protagonizaron un beso durante una presentación con Christina Aguilera y Missy Elliott en los MTV Video Music Awards.

Por otro lado, Spears y Hilton, siguen siendo amigas desde hace mucho tiempo, exactamente desde que ambas eran jóvenes estrellas a principios de la década del 2000. Así como Madonna, Paris también estuvo a favor del fin de la tutela legal a la que Britney estaba sometida desde hace 13 años.



FIN DE LA TUTELA

A finales del año pasado la Justicia de California puso fin a la tutela por la que el padre de la cantante llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años, una situación legal tan controvertida que derivó en escándalo internacional gracias a la insistencia de los fans de Britney Spears.

La artista, que ha vendido más de 100 millones de discos, ha recuperado su autonomía y pronto podrá hacer uso de su patrimonio de 60 millones de dólares, una situación radicalmente diferente a la de hace unos meses, cuando tenía que pedir permiso para salir de casa. La primera decisión que tomó tras el fin de la tutela fue su compromiso con Sam Asghari.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.