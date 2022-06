La cantante Britney Spears se casó con Sam Asghari en una ceremonia a la que asistieron algunas de sus amigas más famosas, entre ellas Madonna. | Fuente: Instagram

La cantante Britney Spears se casó con Sam Asghari en una ceremonia a la que asistieron algunas de sus amigas más famosas, entre ellas Paris Hilton, Donatella Versace, Selena Gomez y Madonna, esta última con quién recreó uno de los momentos más icónicos de los premios mundiales: el beso que se dieron en los MTV Video Music Awads.

En 2003, Britney y Madonna estaban sobre el escenario de los premios MTV VMA cuando se besaron, causando la sorpresa de la audiencia.

19 años después, Britney y Madonna recrearon el beso, durante la recepción del matrimonio. Las fotos que se filtraron sobre la ceremonia muestran a otras famosas amigas de Britney como Selena Gomez, Drew Barrymore, Maria Menounos, Paris Hilton, así como el esposo y madre de la influencer.

LA BODA DEL SIGLO

Britney Spears y Sam Asghari, su novio desde hace cuatro años, contrajeron matrimonio en una ceremonia privada a la que asistieron varias celebridades. Según TMZ, la boda fue organizada en secreto por Spears en su residencia de Los Ángeles, pero no contó con la asistencia de la familia de la cantante.

Spears y Asghar han estado preparando este enlace desde noviembre pasado, cuando ambos se comprometieron, según reveló una fuente cercana a la pareja citada por la revista People.

"Es muy importante para ella que finalmente pueda casarse. Quiere que sea perfecto, así que está tan nerviosa que está agobiada. Ella es muy sensible", contó está fuente que el medio no reveló.

