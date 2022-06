Britney Spears y Sam Asghari se casaron el último jueves en una ceremonia privada. | Fuente: Instagram | Sam Asghari

Britney Spears y Sam Asghari, su novio desde hace cuatro años, contrajeron matrimonio en una ceremonia privada a la que asistieron varias celebridades. Según TMZ, la boda fue organizada en secreto por Spears en su residencia de Los Ángeles, pero no contó con la asistencia de la familia de la cantante.

Spears y Asghar han estado preparando este enlace desde noviembre pasado, cuando ambos se comprometieron, según reveló una fuente cercana a la pareja citada por la revista People.

"Es muy importante para ella que finalmente pueda casarse. Quiere que sea perfecto, así que está tan nerviosa que está agobiada. Ella es muy sensible", contó está fuente que el medio no reveló.

LA FIESTA

Las primeras fotos oficiales de la pareja fueron publicadas en la cuenta oficial en Instagram de la Revista Vogue. La 'Princesa del Pop' lució el clásico vestido blanco, mientras que su ahora esposo llevó un elegante esmoquin, ambos de la marca Versace

Luego de darse el 'sí, acepto', la pareja participó en la fiesta; sin embargo, Britney acaparó la atención de los invitados al cambiarse de vestimenta hasta en tres ocasiones para lucir un vestido negro, un conjunto en dos tonos y otro vestido rojo de Versace.

"Realmente queríamos hacer de esto un momento pequeño y hermoso con algunos familiares y amigos", dijo Britney a la revista Vogue. "Queríamos colores cálidos y femeninos, incluidos rubor, blanco, crema y dorado, y muchos tonos variados de rosa, rubor y rojo", agregó.

EXESPOSO DE BRITNEY QUISO INTERRUMPIR LA BODA

La boda de Britney Spears con Sam Asghari, casi es interrumpida Jason Alexander, exesposo de la intérprete de "Baby One More Time". Como se recuerda, ambos contrajeron matrimonio en 2004 durante un viaje en Las Vegas (EE.UU.) pero firmó el divorcio 55 horas después.

Jason logró acceder a la casa de Britney Spears luego de esquivar el perímetro de seguridad del lugar, ubicado en el sur de California, y retransmitió en directo a través de Instagram su recorrido por los pasillos de la casa hasta que encontró una carpa decorada como una capilla en la que se celebró la boda.



Allí, Alexander preguntó a un grupo de operarios dónde estaban Britney Spears y su familia. "Britney Spears me invitó aquí. Ella es mi primera mujer, mi única mujer. Soy su primer marido. Estoy aquí para parar la boda", gritó a los agentes de seguridad mientras continuaba la emisión. Finalmente, el hombre fue detenido.

