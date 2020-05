Nick Cordero tuvo que ser sometido a la amputación de la pierna derecha, después de tener complicaciones por la COVID-19. | Fuente: Instagram

Después de estar en coma, durante 42 días, tras sufrir complicaciones por la COVID-19, Nick Cordero despertó y así lo dio a conocer su esposa, Amanda Kloots, por medio del programa “Good Morning America”:

“¡La noticia es que está oficialmente despierto!”, aseguró Kloots, el pasado 10 de mayo. Ella se mostró feliz de que su esposo empezó a dar señales de mejoría.

“Respondía a una pregunta con un ‘sí’, si miraba hacia arriba y con un ‘no’, si miraba hacia abajo. Finalmente escuché al médico decir que estamos viendo estos primeros signos, creo que está sucediendo un gran suspiro de alivio”, comentó.

El actor de Broadway estuvo internado en cuidados intensivos del hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles (Estados Unidos) desde el 1 de abril y esta noticia conmocionó a la industria de los actores.

Su esposa señaló en reiteradas ocasiones que Nick Cordero era un hombre sano: “No tenía fiebre. No tenía tos. Tenía sentido del olfato, tenía sentido del gusto, por lo que realmente no pensamos que fuera COVID, especialmente porque no tenía condiciones preexistentes”, dijo antes de que le dieran un diagnóstico.

LUCHA CONTRA LA COVID-19

La lucha de Nick Cordero contra el nuevo coronavirus ha sido ardua. El pasado 18 de abril, el artista continuaba sedado en la unidad de cuidados intensivos. Durante su hospitalización, la pierna derecha del actor tuvo problemas de coagulación, y la sangre no fluía hasta los dedos de sus pies.

Por ello, los médicos tuvieron que utilizar anticoagulantes, sin embargo, esto afectaba su presión arterial causando una hemorragia interna en los intestinos.

“Lo pusieron en anticoagulantes para la coagulación, desafortunadamente los anticoagulantes estaban causando otros problemas”, manifestó la esposa de Nick Cordero. “La pierna derecha será amputada hoy”, dijo entonces. Después de ello, lo tuvieron que introducir al coma para que pueda resistir.