Jared Leto sorprende a sus fans con un concierto improvisado en las calles de Lisboa [VIDEO]

El cantante, actor y productor estadounidense Jared Leto, líder de la banda de rock 30 Seconds to Mars, estuvo en Portugal y sorprendió a transeúntes con un concierto improvisado en las calles de Lisboa. El hecho se hizo viral gracias a los videos compartidos en las redes sociales.



Con guitarra en mano, el artista apareció el último jueves con algunos miembros de su grupo en una jornada especialmente animada y con temperaturas propias del verano.



The Kill, Kings and Queens y Closer To The Edge fueron algunas de las canciones que Leto interpretó mezclado entre un público entusiasmado que superó las cien personas, muchas de ellas con sus teléfonos para registrar los movimientos del artista.



Horas antes, Jared Leto había publicado un video hablando en portugués en su perfil en la red social X en el que convocaba a sus seguidores en la turística "Praça do Comércio", en pleno corazón de la capital.



30 Seconds to Mars había dado un concierto oficial el día anterior, 29 de mayo, en el recinto MEO Arena de Lisboa con motivo de su gira Seasons World Tour 2024.

El cantante, actor y productor estadounidense Jared Leto, líder de la banda de rock Thirty Seconds to Mars, sorprendió a ciudadanos y turistas en Lisboa con un concierto improvisado en la turística Praça do Comércio https://t.co/h1ORAx3By9 pic.twitter.com/sgeCA3v4sX — La Verdad Vargas (@LaVerdadVargas) June 1, 2024

Datos curiosos sobre Jared Leto

Jared Leto ha logrado conseguir una carrera multifacética como artista, la cual le ha brindado elogios en su paso por Hollywood, como también algunas críticas negativas por su peculiar forma de adentrarse en la actuación a la hora de interpretar un personaje.

Tras la separación de sus padres, el pequeño Jared tuvo una infancia nómada, viviendo en diferentes ciudades de los Estados Unidos junto a su abuelo, madre y su hermano. Leto creció en ambiente poco convencional. Incluso, tras la ruptura familiar, su padre se quitó la vida cuando él tenía ocho años.

A los doce años, Jared Leto debutó en el mundo laboral como lavaplatos en un local de barbacoas, con sus primeros sueldos se compró su primera guitarra. Sin embargo, este no fue el primer instrumento que ostentó de niño, ya que a los 10 años sus abuelos y madre le regalaron un piano, el cual aprendió a tocar sin mucho esfuerzo, demostrando sus dotes como artista, a tal punto que formó su primera banda de rock con su hermano a esa corta edad.

Leto buscaba toda forma de hacer negocios y conseguir dinero, incluso convertirse en vendedor de marihuana cuando trabajaba como acomodador en un cine. "Me despidieron por vender marihuana por la puerta trasera. Yo solo era un emprendedor", dijo Leto en el show de Ellen DeGeneres.

En el año 1998, Jared Leto formó, junto a su hermano, la banda 30 Seconds to Mars. Tras un par de años logró el éxito musical luego de su segundo álbum. Tras ello, dividió su carrera entre el cine y la música, logrando conciertos multitudinarios en todo el mundo.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis