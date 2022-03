Brunella Horna cumplió 25 años y los celebró rodeada de amigos | Fuente: Instagram / Brunella Horna

Brunella Horna cumplió 25 años y los celebró con una fiesta frente al mar, a la que asistieron su novio, el político Richard Acuña; sus compañeros de “América Hoy”: Ethel Pozzo, Janet Barboza, Edson Dávila; entre otras personalidades de la televisión, como la conductora Valeria Piazza y la reportera Ximena Dávila.

La fiesta se celebró el sábado 5 en una locación frente al mar. En las publicaciones de Instagram de Brunella Horna pueden verse distintos momentos de la fiesta. También en las de sus invitados o de su pareja Richard Acuña.

“Happy Birthday to me. Llegaron los 25. Gracias a todos por su cariño y buenos deseos”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram. El mensaje está acompañado de seis fotos, donde se le ve posando junto a sus invitados. En sus historias también se pueden ver más fotos.

Ya el día anterior, hablamos del viernes 4, Brunella Horna fue agasajada por sus compañeros de “América Hoy”: Ethel Pozo, Janet Barboza, Christian Domínguez y Edson Dávila. Por unos minutos, el set del programa se convirtió en una fiesta, con globos y torta.

“América Hoy”: Brunella Horna fue presentada como nueva conductora

La cuenta regresiva terminó: “América Hoy” volvió a las pantallas y con nueva conductora. Se trata de la modelo y exchica 'reality' Brunella Horna, quien acompañará en la presentación del magazine matinal a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila.

El suspenso no faltó en la presentación de Brunella. Primero aparecieron Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes al inicio dieron a entender que serían las únicas conductoras por un tema de presupuesto. Incluso, se insinuó que esta nueva conductora podía ser una "ex compañera" y se mostró una silueta muy similar a la de Melissa Parades. Seguido, mostraron una foto de la nueva conductora de niña rubia y con lentes oscuros, por lo que se pensó que era Flavia Laos.

Finalemente, a través de un video se presentó a Brunella Horna. "Llegó el momento. Estoy segura de que este 2022 será mi año y junto a Ethel, Janet y Edson haremos un gran equipo. Este nuevo reto lo asumo con mucho entusiasmo y como buena chiclayana trabajadora, daré todo de mí. Desde pequeña, he sido una mujer luchadora y emprendedora, y siempre he salido adelante con mi propio esfuerzo. Yo no vengo en reemplazo de nadie, ni a quitarle el puesto a nadie", fueron las primeras palabras de Brunella en su presnetación.

Como se sabe, el ingreso de Brunella Horna se da en el contexto de la salida de Melissa Paredes, quien fue separada de “América Hoy” tras el escándalo con su expareja, el “Gato Cuba”.

