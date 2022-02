Brunella Horna habló sobre su relación con Richard Acuña. | Fuente: Instagram / Brunella Horna

Brunella Horna siempre ha demostrado una excelente confianza en sí misma, y así lo viene haciendo como conductora de “América Hoy”, donde comenzó el lunes 31 de enero, junto a las más experimentadas Ethel Pozo y Janet Barboza. En una entrevista para el diario Trome, habló sobre esta nueva etapa de su carrera.

“Estoy en televisión desde los 17 años, al principio sí me chocaba y lloraba, y lloraba de verdad, pero ahora lo que digan me resbala”, comentó la emprendedora chiclayana. También señaló que tiene una muy buena relación con Janet Barboza y con Edson Dávila, a pesar de que esta semana, por ser la primera, ha pagado “derecho de piso”.

Brunella Horna también respondió diversas preguntas sobre su relación con el ex congresista Richard Acuña. Comenzó por decir que siempre se están apoyando mutuamente, a pesar de estar en polos opuestos: la política y la farándula. Por eso mismo, cuida mucho su relación y cualquier problema lo resuelve en privado.

Richard y Brunella tienen cuatro años juntos; cuando a ella le preguntaron si deseaba casarse, dijo que sí, pero no en este momento. “No es mi prioridad, pues estoy enfocada en mi trabajo. Además, ya convivimos y no necesitamos casarnos, por ahora”.

Brunella Horna fue presentada como nueva conductora de “América Hoy”

La cuenta regresiva terminó este lunes: “América Hoy” volvió a las pantallas y con nueva conductora. Se trata de la modelo y exchica 'reality' Brunella Horna, quien acompañará en la presentación del magazine matinal a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila.

El suspenso no faltó en la presentación de Brunella. Primero aparecieron Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes al inicio dieron a entender que serían las únicas conductoras por un tema de presupuesto. Incluso, se insinuó que esta nueva conductora podía ser una "ex compañera" y se mostró una silueta muy similar a la de Melissa Parades. Seguido, mostraron una foto de la nueva conductora de niña rubia y con lentes oscuros, por lo que se pensó que era Flavia Laos.

Finalmente, a través de un video se presentó a Brunella Horna. "Llegó el momento. Estoy segura de que este 2022 será mi año y junto a Ethel, Janet y Edson haremos un gran equipo. Este nuevo reto lo asumo con mucho entusiasmo y como buena chiclayana trabajadora, daré todo de mí. Desde pequeña, he sido una mujer luchadora y emprendedora, y siempre he salido adelante con mi propio esfuerzo. Yo no vengo en reemplazo de nadie, ni a quitarle el puesto a nadie", fueron las primeras palabras de Brunella en su presentación.

Como se sabe, el ingreso de Brunella Horna se da en el contexto de la salida de Melissa Paredes, quien fue separada de “América Hoy” tras el escándalo con su expareja, el “Gato Cuba”.

