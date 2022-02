Luces Velásquez, actriz de 'Café con aroma de mujer' y la recordada Bertha en 'Yo Soy Betty, la fea', luchó por convertirse en madre hasta que su deseo se cumplió. | Fuente: Twitter

La actriz colombiana Luces Velásquez sigue manteniendo una carrera exitosa en el mundo de la actuación. No solo por su gran papel en “Café con aroma de mujer” de Netflix, también como parte de “Yo Soy Betty, la fea” y en “Escobar, el patrón del mal”.

Han pasado muchos años de trabajo, varios papeles ha interpretado, sin embargo, por el lado de su vida personal, ha mantenido al margen todo lo que ha sufrido para poder convertirse en madre.

Luces Velásquez sufrió la pérdida de tres hijos. Junto a su esposo Jaime Lozada, un médico cirujano colombiano, tuvo un bebé al que le diagnosticaron un problema en el corazón que, al poco tiempo de nacer, murió.

Después de ello, la actriz tuvo otros dos embarazos que acabaron en abortos espontáneos. El primero fue a los 7 meses de gestación debido a un virus que le causó la muerte a su hijo y el segundo, solo fue a las ocho semanas.

La actriz Luces Velásquez sintió que no podía cumplir su deseo de convertirse en madre, pero “ocurrió un milagro”. Nació Oriana, su única hija, a quien la protagonista de “Café con aroma de mujer” considera que “se ha convertido en el motor de nuestras vidas”.

Actualmente, la joven estudia medicina como su padre y en reiteradas ocasiones, la artista comparte imágenes de su familia mostrándose orgullosa de ella.

Oriana es hija de Luces Velásquez, tiene 20 años y estudia medicina como su padre, el cirujano colombiano Jaime Lozada. | Fuente: Instagram

¿"Café con aroma de mujer" tendrá temporada 2?

El éxito de 'Café con aroma de mujer' ha sido innegable ya que continúa como la más vista de la plataforma de Netflix. Tras su popularidad, se tejió la posibilidad de que haya una segunda temporada por lo que Carmen Villalobos se mostró emocionada si es que hay una continuación siempre y cuando la temporada 2 la rete como actriz.

“A todo lo que venga a mi vida que me llene como actriz y que me siga retando, que es lo que siempre he buscado en mi carrera, siempre voy a decir que sí. Esperemos a ver qué sucede”, dijo para People en Español.

Asimismo, Carmen Villalobos se sorprendió por la gran acogida que ha tenido 'Café con aroma de mujer' en Netflix y cómo ha recibido la gente su papel de antagonista.

“[Estoy] feliz de que mi primer antagónico haya sido todo un éxito y con una producción tan espectacular como lo es Café con aroma de mujer. Realmente [estoy] emocionada y dichosa con este recibimiento en Netflix. Me han escrito muchísimo. A la gente le ha gustado demasiado mi trabajo. Ha sido muy emocionante de verdad leer estos números históricos que está registrando en la plataforma y, sobre todo, ver que la gente está muy emocionada con mi trabajo, como que [me dicen]: ‘Te amaba Carmen Villalobos y ahora te odio por culpa de Lucía en Café...’”, confesó entre risas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.