Cameron Diaz anuncia oficialmente su salida de la actuación: “No me imagino estar 16 horas al día lejos de mi hija". | Fuente: Instagram

La actriz Cameron Diaz reveló que no tiene intenciones de regresar al mundo del cine o Hollywood porque su prioridad es su hijo. La artista que se volvió famosa por sus papeles en “Los ángeles de Charlie”, “Algo pasa con Mary” o “La boda de mi mejor amigo” aseguró en una entrevista el por qué de su decisión.

“Mis próximos años se centrarán en ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida”, explicaba durante el programa Quarentined With Bruce. “Ha sido lo mejor de mi vida hasta ahora sin duda. Siento que lo es todo, que es todo lo que esperé durante tiempo. Puedo dedicarme a ello sin tener otras distracciones”, dijo.

Además, agregó que su familia y su negocio -la marca de vinos ‘Avaline’- serán el centro de su atención. “No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora como madre, con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de mi hija”, cuenta la actriz.

Como se recuerda, Cameron Diaz y su esposo, el músico Benjamin Madden, de la banda Good Charlotte, se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Raddix. Por ese motivo, no ve en un futuro cercano regresar a la escena:

“Nunca puedes decir nunca a nada en la vida y yo no soy ese tipo de persona, pero ¿volver a hacer una película? No me lo planteo, pero bueno, quién sabe, pero no puedo imaginármelo ahora siendo madre”, agregó.

DEDICARLE MÁS TIEMPO A SU FAMILIA

Cameron Diaz extraña Hollywood y el éxito que tuvo, pero recalca que su hija es más importante que todo por lo que, cada vez que se plantea volver a actuar, se pone a pensar en que qué hubiera pasado si priorizaba el trabajo:

“Pienso que no podría ser la madre que soy ahora, que no lo sería. Y lo siento por otras muchas madres que no pueden hacerlo, que tienen que ir a trabajar. Lo que sea a lo que se dediquen, lo siento por ellas y por sus hijos. Pero criar a un hijo realmente requiere de toda una tribu, y yo me siento bendecida por estar aquí y ahora con mi hija. Y lograr ser la madre que quiero ser es una suerte. Soy una privilegiada y este es un privilegio muy, muy grande”, acotó.

“Le he dado más de la mitad de mi vida al público. Siento que está bien que me tome tiempo para reorganizarme y elegir cómo quiero volver al mundo. Si es que decido hacerlo”, dijo.

Desde 1994 y hasta 2014, Diaz protagonizó más de medio centenar de películas y se convirtió en uno de los rostros más populares de Hollywood y del planeta. Algo que le hizo lograr ser la actriz mejor pagada del mundo entre 2007 y 2008, cuando cobraba cheques de 50 millones de dólares por cada proyecto en el que participaba. Sin embargo, hace un lustro decidió parar.

