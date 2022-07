Cameron Diaz inició su carrera como modelo en los 90 antes de ser actriz. | Fuente: Twitter

La actriz Cameron Diaz, quien volverá a la actuación después de cuatro años, confesó que casi termina en la cárcel por tráfico de drogas. ¿Cómo sucedió esta situación? Antes de comenzar su carrera en la industria en los años 90, la artista contó que fue “usada como mula” cuando quería viajar a París para ser modelo.

“Yo había conseguido ahorrar suficiente dinero para ir a París e intentar buscarme la vida como modelo. Sin embargo, no conseguí ni un solo trabajo en un año. Lo único que me ofrecieron fue algo que creo que consistía en trabajar como ‘mula’ para llevar drogas a Marruecos, lo juro por Dios”, relató la actriz. “Fue a principios de los 90 y me dieron una maleta cerrada con llave en la que se suponía estaban mis vestidos”, dijo para el podcast Second Life.

Cameron Diaz admitió que no sabía que llevaba sustancias ilegales hasta que llegó al aeropuerto de París y entró en pánico al darse cuenta de que su vida estaba en riesgo:

“Yo era una chica rubia de ojos azules en dirección a Marruecos, con pantalones vaqueros rotos y botas de plataforma”, recordó. “Me empecé a sentir muy insegura y abandoné la maleta. Les dije a las autoridades que no sabía de quién era aquel bulto”, contó.

Tras evitar una sentencia de diez años por tráfico de drogas en Francia, Cameron Diaz confesó que no ha regresado a ese país por miedo y su gran oportunidad fue cuando regresó a Los Ángeles en 1994 cuando le ofrecieron participar "La máscara" junto a Jim Carrey. Desde ese momento, su vida cambió.

Cameron Diaz vuelve a la actuación en una película para Netflix

Cuatro años después de anunciar su retiro de la actuación, Cameron Diaz volverá a ponerse al frente de las cámaras para protagonizar una comedia de acción junto a Jamie Foxx que formará parte del catálogo de Netflix.

El propio Foxx confirmó el fichaje este martes al publicar una llamada con Diaz en la que también participó el deportista Tom Brady para dar consejos sobre cómo regresar al oficio, ya que él mismo volvió a jugar en la liga profesional de fútbol americano un mes después de anunciar su retiro.

"Estoy nerviosa pero no sé como hacer esto. ¿Sabes?", se escucha decir a Cameron Diaz en la llamada. Por su parte, la plataforma de 'streaming' se limitó a publicar un mensaje en Twitter que afirma que la actriz está "des-retirándose oficialmente".

A pesar del revuelo montado, Netflix mantiene en secreto los detalles de la trama de la película, sobre la que solo se conoce que se llamará 'Back in Action' (Vuelta a la acción), en un claro guiño al regreso de la actriz a las pantallas.

El rodaje comenzará a finales de este año y contará con Seth Gordon ('Horrible Bosses') en la dirección y Brendan O'Brien ('Neighbors') a cargo del guion.

Cameron Diaz y Jamie Foxx ya trabajaron juntos en 'Any Given Sunday' (1999) y 'Annie' (2014), que supuso su último papel en un largometraje.

