Camila Cabello dice que la pasó mal con los paparazzi en playa de Miami. | Fuente: Instagram | Camila Cabello

Camila Cabello se quejó de lo "súper vulnerable" que se sintió el fin de semana pasado en un club de playa de Miami por la presencia de los paparazzi que no dejaban de tomarle fotos en bikini y arruinaron su descanso.

"Nunca lo he pasado peor", expresó la cantante y actriz de 25 años en su cuenta de Instagram. "Me sentí súper vulnerable y desprevenida: he usado bikinis que eran (demasiado) pequeños y no me preocupé de cómo me veía, luego vi fotos en línea y comentarios y me molesté mucho", se lamentó.





AFECTÓ SU AUTOESTIMA

La artista, que alista un concierto por TikTok programado para el próximo jueves, detalló que "no respiraba" y que apretaba tanto su torso que le "dolían los abdominales" mientras los paparazzi merodeaban. Esto también afectó su salud mental.

"Cuando afectó mi autoestima, me recordé a mí misma que estaba pensando en los pensamientos de la cultura y no en los míos (...) una cultura que se ha acostumbrado tanto a una imagen de cómo se ve el cuerpo de una mujer 'sana' que no es real para muchas mujeres", agrega.

"Me compré un bikini nuevo, un atuendo lindo, me puse brillo labial y no comí nada demasiado pesado antes de ir al océano porque sabía que básicamente sería una sesión de fotos completa", señala.

Subrayó que le gustaría volver a sentirse "como yo de 7 años en la playa" que era "feliz, tonta, respirando, fingiendo ser una sirena, libre".

EL FIN DE SU RELACIÓN CON SHAW MENDES

En noviembre de 2021, Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su ruptura a través de sus redes sociales. En su comunicado, ambos señalaron que seguirían siendo amigos, pero no ofrecieron detalles de su separación.

Sin embargo, la cantante reveló la verdadera razón por la que su relación sentimental con el artista canadiense se terminó. En entrevista con el podcast "Apple Music 1's New Music Daily" del periodista Zane Lowe, Cabello afirmó que fue por un tema de "prioridades".

"Mis prioridades han variado y mi enfoque ha cambiado a lo largo de mi vida. Y lo mismo ha ocurrido con esos años que estuvimos juntos. Mi objetivo ahora era simplemente: ¿cómo puedo vivir una vida feliz y estar en una relación sana y feliz? Hice mucha terapia, y mis metas han cambiado", señaló Camila Cabello.

Luego añadió: "E incluso ahora, mientras estoy de promoción, si no me estoy divirtiendo, ¿cuál es el maldito punto? Creo que a medida que me hago mayor, lo que deseo en primer lugar varía. Y siento que así fue para los dos. Debido a que ambos comenzamos muy jóvenes también, estamos aprendiendo a cómo ser adultos saludables".

