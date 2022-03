Magaly Medina aseguró que a los 23 años fue diagnosticada de depresión crónica. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

El próximo 31 de marzo, Magaly Medina cumplirá 59 años. Su onomástico lo celebrará en Miami (EE.UU.), acompañada de su esposo Alfredo Zambrano. En cuanto a la edad, esta no parece haberle pasado factura a la conductora, pues, según aseguró este domingo, se siente "física y mentalmente" espectacular.

"Cuido mucho mi salud física y mental, porque hago mucho ejercicio, pues a los 23 años fui diagnosticada como depresiva crónica y durante muchos años me la pasé tomando antidepresivos, pastillas para la ansiedad", comentó la presentadora de "Magaly TV: La Firme" al diario Trome.

No es la primera vez que Magaly Medina se refiere a su padecimiento: hace dos meses, hizo lo propio con una publicación en Instagram. Pero en esta ocasión, la figura televisiva detalló que la raíz de su depresión es "bioquímica". "No es como otras que nacen de alguna pérdida", agregó.

"Ahorita tuve un episodio depresivo, sentí realmente que no tenía ganas de nada y me hicieron unas pruebas y arrojaron que la serotonina estaba fallándome. Por eso he vuelto a tomar los antidepresivos después de 14 o 15 años que dejé las pastillas. Las estoy tomando por un breve periodo hasta equilibrar mi serotonina", manifestó.

Además, durante todo el tiempo en que dejó de medicarse, Magaly Medina precisó que los los psiquiatras que la trataron le recomendaron realizar ejercicios "para que la serotonina llegue bien a los neurotransmisores" de su cerebro.

El día a día de Magaly Medina con Alfredo Zambrano

Por otro lado, Magaly Medina reconoció que su trabajo televisivo es "demandante", razón por la que trata de "compaginar" su "vida personal con el trabajo". "Pero a veces es medio frustrante porque trabajo de 9:45 de la mañana hasta las 11 de la noche y ya no puedo ir a cenar con mi esposo, ir al teatro o a un concierto", añadió.

"Nuestra rutina empieza temprano, salimos a trabajar y lo que sí tratamos es almorzar juntos siempre, pero el pobre está solito en casa a partir de las 7:30 de la noche que llega y bueno, a veces toma sus clases de canto, otro día está con sus masajes terapéuticos y al siguiente me espera para ver películas", relató.

De acuerdo con Magaly Medina, su esposo "tiene almuerzos con sus amigos o clientes", pero prefiere salir con ella. Además, para mantener un matrimonio sano, aseguró que la confianza es un factor clave. "No le reviso el celular, pero sí sé su clave. No nos faltamos el respeto de esa manera porque confío en él y él en mí", apuntó.

Con sus 59 años cada vez más cerca, la conductora espera seguir 15 años más en la pantalla chica. Y entre sus deseos para un nuevo año de vida, resaltó: "Me conformo con tener a mis papis con salud, que mi familia esté bien en todos los aspectos, que todos tengan salud y estén sanos; con eso estoy más que regalada".

