Camille Vasquez fue la abogada de Johnny Depp durante el juicio contra Amber Heard. | Fuente: EFE

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard llegó a su fin con un veredicto favorable al primero. Sin duda, este buen resultado el actor se lo debe a su equipo de abogados, encabezado por Camille Vasquez y Ben Chew.

Una vez leído el veredicto del jurado, ambos abogados declararon a la prensa, a las afueras del juzgado de Fairfax, Virginia. Quien tomó la palabra primero fue Camille Vasquez, que ha cobrado bastante protagonismo los últimos días.

“El veredicto de hoy confirma lo que hemos dicho desde el principio, que las afirmaciones contra Johnny Depp son difamatorias y no están respaldadas por ninguna evidencia”, expresó la abogada.

Camille Vasquez también tuvo palabras de agradecimiento al jurado y a los trabajadores de la corte, por su minucioso trabajo: “Estamos muy agradecidos al jurado por la entrega cuidadosa, al juez y al personal del tribunal que dedicaron una enorme cantidad de tiempo y recursos a este caso”.

Las declaraciones del abogado de Johnny Depp a la prensa

Una vez conocido el veredicto del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, quien también se dirigió a la prensa fue el otro abogado del actor, Ben Chew, quien comenzó por elogiar el sistema judicial estadounidense, para luego señalar que se siente honrado de haber defendido a Johnny Depp.

“Nuestro sistema judicial se basa en los derechos de cada persona a que se escuche su caso y nos sentimos honrados, verdaderamente honrados de ayudar al Sr. Depp y asegurarnos de que su caso fuera considerado de manera justa durante el juicio”, expresó Ben Chew.

Asimismo, manifestó su satisfacción de que el juicio haya tenido una gran cobertura mediática: “También estamos muy complacidos de que el juicio haya resonado para que tanta gente en el público valore la verdad y la justicia”.

Finalmente, agradeció al jurado y dijo que es momento de pasar la página y mirar hacia el futuro.

