Amber Heard perdió el juicio contra Johnny Depp por difamación. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MICHAEL REYNOLDS

Tras conocerse la decisión del jurado a favor de Johnny Depp en el juicio contra su exesposa Amber Heard, la actriz reaccionó al veredicto por medio de un comunicado en sus redes sociales. En su mensaje, confesó sentirse "decepcionada y desconsolada" debido a que las pruebas que mostró "no fueron suficientes".

"La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia aún no fue suficiente para hacer frente al poder desproporcionado e influencia de mi exesposo. Estoy aún más decepcionada con lo que esto veredicto significa para otras mujeres. Es un revés", se lee.

Asimismo, Amber Heard, sintió que la decisión del jurado no fue la correcta: "Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que hablaba y hablaba podía ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra la mujer debe ser simbólica en serio", agregó en su comunicado.

"Creo que los abogados de Johnny lograron hacer que el jurado pase por alto el tema clave de la libertad de expresión e ignore la evidencia que fue tan concluyente que gané en el Reino Unido. Estoy triste por haber perdido este caso. Pero estoy más triste, aun así, parece que he perdido un derecho que creía tener como estadounidense: hablar libre y abiertamente", finalizó Amber Heard.

El comunicado de Amber Heard tras el veredicto a favor de Johnny Depp. | Fuente: Instagram

Johnny Depp ganó el juicio por difamación

Este miércoles 1 de junio, seis semanas después de iniciado el juicio entre Johnny Depp contra Amber Heard por supuesta difamación, el jurado de la Corte de Fairfax (Virginia, EE.UU.) decidió darle la razón al actor de "Piratas del Caribe".

En una sentencia, dictaminada luego de que los siete miembros deliberaran durante más de 14 horas, se declaró por unanimidad que Amber Heard difamó a su exesposo, Johnny Depp, cuando publicó su artículo de opinión de The Washington Post, donde se describió como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

Así, el jurado decidió que Amber Heard debe indemnizar a Johnny Depp con 15 millones de dólares por daños. Sin embargo, también dictaminó que el actor está obligado a indemnizar a su exesposa con 2 millones en daños por gastos durante el juicio.

Aunque la actriz de "Aquaman" no había nombrado a su exesposo en dicho texto, según Depp se vio afectado en su trabajo como actor. Por ello, demandó a la intérprete por 50 millones de dólares, mientras que ella respondió con una contrademanda de 100 millones.

Durante la lectura del veredicto, Johnny Depp no estuvo presente debido a "compromisos de trabajo previamente programados", según confirmó una fuente cercana a la cadena CNN, pero estuvo observando el dictamen "desde el Reino Unido".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.