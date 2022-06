Camille Vasquez abraza al actor estadounidense Johnny Depp en la sala del tribunal del circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, la imagen fue tomada el 17 de mayo de 2022. | Fuente: AFP

Camille Vásquez, la abogada de Johnny Depp que pasó a convertirse en toda una celebridad tras el juicio que enfrentó contra Amber Heard, habló de su cercanía con el actor y del trato que tuvo con su cliente durante las sesiones de la batalla legal.

Como se sabe, su notoriedad traspasó la sala del tribunal al ser vinculada sentimentalmente con el protagonista de "Piratas del Caribe". En redes sociales se discutía sobre la interacción entre ambos, pues constantemente se les veía sonreír mutuamente y hacerse guiños.

Al respecto, la letrada conversó con la cadena de noticias Univisión y se sinceró sobre los rumores de un posible romance con el popular "Jack Sparrow". Ella aclaró que sus "cordiales tratos" se debe a que es hispana. "Me gusta abrazar y tocar a la gente", explicó.

"Le di un abrazo porque él lo necesitaba", manifestó Camille Vasquez sobre el trato con Johnny Depp. | Fuente: AFP

"ES MI AMIGO, PERO PRIMERO ES MI CLIENTE"

La supuesta relación sentimental entre la defensora y su defendido no fue más que una ficción salida de las redes sociales, a pesar de lo que algunas personas vieron en la sala del tribunal y de las imágenes donde se le puede ver abrazando efusivamente al actor.

"Sí, claro que sí (lo abrazaba) porque es mi amigo, pero primero es mi cliente, y él estaba pasando un momento muy difícil. Yo quiero mucho a mis clientes, además soy hispana, me gusta abrazar y tocar a mis clientes. Le di un abrazo, porque él lo necesitaba", manifestó.

JOHNNY DEPP LA INVITÓ A SU CONCIERTO

Por otro lado, y con el tema ya puesto en tapete por el periodista de Univisión, la abogada contó detalles sobre una invitación que Depp le hizo para presenciar un concierto suyo en Europa, junto con el también actor de Hollywood, Joe Black.

"Estaré este verano en Europa donde él estará tocando, junto con Jack Black. Me preguntó si quería ir y le dije que sí", dijo visiblemente agradecida.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?





¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.