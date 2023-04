Camilo Blanes, para muchos 'Camilín' nació el 24 de noviembre 1983 fruto de una relación entre Camilo Sesto y una mexicana llamada Lourdes Ornelas. | Fuente: Intagram

Camilo Blanes Ornelas, hijo del desaparecido cantante Camilo Sesto, preocupó a sus seguidores luego de compartir unas imágenes suyas con aspecto demacrado y luciendo una de las pelucas de su padre. Ante la avalancha de comentarios que le recomendaron buscar ayuda profesional, el también cantante, de 39 años, decidió borrar la publicación.

Sin embargo, la revista People en Español pudo recuperar algunos mensajes de usuarios que expresaron su pesar ante el riesgo de verlo nuevamente en desgracia. Como se sabe, 'Camilín' ha tenido problemas con las adicciones, incluso estuvo internado en varias ocasiones por el consumo excesivo de drogas.

"Camilo tienes que cuidarte. Saca de tu vida a esas personas tóxicas que no te quieren. Tienes una vida por delante y para ser feliz, tienes que ir a un profesional que te ayude, que tú vales mucho; se ve que eres un chico bueno, hazlo solo por ti, por salir de donde estás".

"¿Estás bien?"; "No es por tu papá, no es por tu mamá, no es por los fans... es por ti. Ser que Dios creo con amor. Supérate a ti mismo y por ti mismo. Al diablo todos los demás".

"De las adicciones se sale, te lo digo por experiencia, pero tienes que querer, tienes que buscar un aliciente que te haga sentir, simplemente sentir... Y de ahí al 'solo por hoy', que el mañana no existe. Pide ayuda, no estás bien, cuídate".



Más conocido como 'Camilín', es el hijo y heredero universal de toda la fortuna del recién fallecido cantante Camilo Sesto. | Fuente: Instagram

"Está en peligro"

De acuerdo con Europa Press, la preocupación aumentó después de que el artista fuera captado hace unos días cerca a su domicilio disparando a la prensa bolas de goma con una pistola de juguete y paseándose en ropa interior con un scooter eléctrico por la zona.

Su madre, Lourdes Ornelas declaró al programa español Fiesta donde aseguró que la vida de su hijo "está en peligro", reconociendo que nunca había llegado a "tal grado de autodestrucción". "Legalmente no puedo hacer nada. Desconozco a esta persona, ya no puedo hablar con él", lamentó.

Ante las alarmantes informaciones, el citado medio español fue a buscarlo y lo ubicó en la puerta de su casa junto a unos jardineros que contrató para hacer trabajos en el lugar.

Con más peso que en sus últimas apariciones y llevando la misma peluca que lució en Instagram, el hijo de Camilo Sesto brindó una breve declaración para dejar en claro que se encuentra "perfectamente bien de salud".

