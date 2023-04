Jesucristo Superstar: la historia detrás de la ópera rock y cómo en España fue financiado por Camilo Sesto | Fuente: Camilo Sesto

El rock era el rey de la década de 1970, años en los que un disco conceptual titulado Jesucristo Superstar se lanzaba en Reino Unido, con música del compositor Andrew Lloyd Webber y con letra de Tim Rice. En el álbum se contaba de una manera poco peculiar los últimos días de vida de Jesús de Nazareth en una versión libre, contando la historia desde tres perspectivas (y lo que lo hizo polémico): Jesús, María Magdalena y Judas Iscariote (quien traiciona al Mesías).

Al inicio, y con el lanzamiento del disco en septiembre de 1970, la prensa conservadora del Reino Unido resaltó su toque provocativo, pero no le dio mayor importancia, esperando que su furor pasara rápidamente. Sin embargo, la historia no fue como se pensó.

Jesucristo Superstar y sus canciones de estilo funk rock se convirtieron en pocas semanas en lo más escuchado en Estados Unidos. En octubre de 1971, el álbum se convirtió en un musical de ópera rock que llegó a Broadway. Estuvo dos años en cartelera y luego dio su salto a la gran pantalla.

En entrevistas posteriores al éxito del álbum conceptual, el musical y la película (así como todas las otras versiones en diversos puntos del mundo, incluyendo una de las más famosas en España, protagonizado por Camilo Sesto), Lloyd Webber contó que se inspiraron en un verso de “With God in our side” de Bob Dylan en el que se escucha “¿Es que acaso Judas Iscariote no tenía a Dios de su lado?”.

“Esa sencilla frase nos resultaba muy sugerente, porque permitía interpretar el personaje de Judas desde una nueva perspectiva, no como el traidor perverso y sin redención posible del relato bíblico, sino como un pobre hombre forzado por las circunstancias a jugar un papel ingrato en la realización de los planes de Dios”, comentó.

En 1973, ya con el boom de Jesucristo Superstar en Estados Unidos y Reino Unido, el papa Pablo VI se refirió sobre la obra teatral (y la película y el álbum conceptual, por supuesto) como un medio más “que creo va a contribuir a que muchas personas recuperen el interés por el cristianismo”.

Un par de años antes, Radio Vaticana, emisora oficial de la Santa Sede, programó el álbum completo. “Se trata de una obra importante. Podrían escucharla ustedes en cualquier sitio, pero creemos que vale la pena que la escuchen aquí”, dijeron al presentarla.

En España: Camilo Sesto financió y protagonizó la obra

La historia de la versión musical de Jesucristo Superstar en España parece sacada de la ficción. Para 1975, el cantante Camilo Sesto ya era un reconocido intérprete en su país. Fue en Londres cuando vio por primera vez la ópera rock y una idea comenzó a rondar por su mente: traer la obra musical a España y, soñando en grande, ser el que diera vida a Jesús de Nazareth. Pero no todo fue como lo soñó: ningún productor quiso invertir en la puesta en escena.

Eso no detuvo a Camilo Sesto, quien contó haber pagado 12 millones de pesetas de la época, aunque luego- años más tarde- se rectificó y dijo que gastó tres veces más de esa cifra; es decir, unos 36 millones de pesetas.

Así fue la historia: en 1975, el cantante español Camilo Sesto se puso en el papel de Jesucristo para darle voz en el musical ópera rock Jesucristo Superstar, junto a Angela Carrasco, quien interpretaba a María Magdalena y con Teddy Bautista como Judas.

El 6 de noviembre de 1975, en el teatro Alcalá Palace de Madrid, Camilo Sesto inauguraba la temporada teatral. La obra fue dirigida por Jaime Azpilicueta, quien afirmó que Jesucristo Superstar fue lla llave de los musicales en España.

En España se había estrenado dos años antes la película que avivó los ánimos contra la cinta a la que llamaban polémica por su aproximación a la figura de Jesús. En la versión musical, María Magdalena es clara al exponer sus intensos sentimientos hacia Jesús; y Judas es uno de los protagonistas del musical, contando su historia y hasta dejando un poco de dudas de si su proceder no fue consciente o fue parte de su destino.

En la obra, además, se ve a un Jesús que duda, que llora, que reniega, poniendo una figura más humana y con más estilo hippie (muy de la época de los 70).

