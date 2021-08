Camilo celebra el cumpleaños de Evaluna Montaner con románticas dedicatorias. | Fuente: Instagram

Camilo inundó sus redes sociales por el cumpleaños de Evaluna Montaner. El cantante colombiano no quiso dejar pasar esta fecha importante para él así que decidió dedicarle románticos mensajes en su cuenta de Instagram.

“Hoy cumple años la dueña de todas mis carcajadas. Mientras escribo esto tengo tu manita puesta en mi brazo mientras tú sigues durmiendo otro rato... Gracias por darme el privilegio de presenciar en primera fila todo lo que Dios está haciendo en tu vida”, reza la descripción de una de las fotos.

Sus publicaciones no pararon ya que luego Camilo difundió un par de fotografías más donde Evaluna Montaner sale riendo y la otra donde ambos posan juntos para la cámara.

“Esto parece un frame de una peli. Hagamos una peli donde tú me rescatas de todos los peligros. Como en la vida real. Feliz cumpleaños guapa”, agregó.

El saludo de Ricardo Montaner para Evaluna

Después del saludo de Camilo, el padre de Evaluna, Ricardo Montaner, no se quedó atrás y le deseó una larga vida a su hija menor y espera que sus sueños se cumplan:

“La que me roba el sueño está de cumpleaños. Sigo pensando en ella como cuando era chiquita (…) Por primera vez en mi vida y en la tuya no estamos juntos en tu cumpleaños. Dios te regale el mejor día de tu vida…yo te celebraré en soledad para no distraer ni un solo minuto mi pensamiento en ti…Te amo chiquita”, se lee en su mensaje.

