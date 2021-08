Ricardo Montaner revela por qué no considera como hija a Stefania Roittman, prometida de su hijo Ricky. | Fuente: Composición

El cantante Ricardo Montaner se refirió nuevamente a su familia en una entrevista con el medio Hoy Día. Durante la conversación, el intérprete de “El poder de tu amor” reveló que Camilo, esposo de su hija Evaluna, es como un hijo para él.

“Me siento raro cuando se hace la salvedad con Camilo. Porque estamos acostumbrados a que Camilo, al igual que Sara, que es mi nuera, y Pao y Gime, son hijos”, dijo el artista.

Sin embargo, fue su hijo Ricky quien interrumpió a su padre y le preguntó por qué no considera “hija” su prometida a Stefania Roittman.

“Stef no está casada todavía. Cuando se casen en enero ahí sí será de la familia. A partir de enero... ella sabe”, agregó tajantemente Ricardo Montaner. Cabe resaltar que Ricky comentó que su pareja no integra el grupo de WhatsApp familiar porque aún no contraen matrimonio.

El compromiso de Stefania Roitman y Ricky Montaner

Lo que era un secreto a voces, desde fines de setiembre de hace dos años, por fin se confirmó: Ricky Montaner y Stefania Roitman están comprometidos después de ocho meses de confirmar su relación.

Cada uno, a través de sus cuentas de Instagram, compartieron fotos de los dos juntos. "Dijo que sí" y "¡Dije que sí!" fueron los sencillos mensajes con los que dieron a conocer que próximamente se convertirán en esposos. Amigos de la pareja y seguidores les dieron sus felicidades.



Con este acto, Ricky Montaner y Stefanía Roitman dan fin a los rumores que iniciaron con un tuit del periodista Ángel de Brito. "Se casan Ricky y Stef. En la celebración del Rosh Hashaná, dentro de una galleta, encontró su sortija y se oficializó la boda. Felicitaciones", escribió el conductor de "Los ángeles de la mañana".

El cantante venezolano y la actriz argentina oficializaron su relación en febrero del 2020, pero ya habían celebrado juntos la Navidad del 2019. La última pareja del hijo de Ricardo Montaner fue la artista mexicana Sofía Reyes, con quien terminó en junio de 2019.

