Después de haber recibido una serie de comentarios negativos por, supuestamente, querer reconocer a su hija como ‘no binaria’, Camilo emitió un comunicado por medio de sus redes sociales desmintiendo estos rumores ya que la tratan como a una niña.

A través de sus historias de Instagram, el cantante colombiano pidió que pararan los ataques contra su familia ya que sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde en referían a Índigo de manera neutral porque, hasta el día que nació, no sabían su género.

“Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria”.

“Pensábamos no pronunciarnos al respecto, y dejarlo pasar, como lo hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc., etc... Pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos”, continuó Camilo.

En ese sentido, Camilo y su esposa Evaluna Montaner se solidarizaron con la comunidad LGBT: “Y nos pusimos a pensar cómo podrán sentirse por ejemplo las personas de la comunidad LGBTQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles, con dedos apuntando y condenando. Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal, y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera señal para lanzarlas. Creemos y nos esforzamos por crear un mundo y un futuro donde nos inventemos más maneras de amarnos, de reconocernos, de respetarnos y de abrazarnos con nuestras diferencias. Les mandamos un apapacho, un abrazo desde el alma y desde el centro de nuestro núcleo familiar", finalizó el cantante.

Camilo celebrará su cumpleaños en Perú

Camilo confirmó su regreso al Perú como parte de su gira 'De adentro pa afuera'. A través de sus redes sociales, el cantante colombiano dio a conocer los destinos que visitará durante el 2023 y precisó que su visita al territorio nacional será el 16 de marzo, coincidentemente el día de su cumpleaños.

"Mis pies ya quieren pisar entero mi continente, encontrarme con mi gente que me espera para cantar. Ha sido mucho esperar, pero ya falta poquito, eso es lo que necesito, porque donde esté la tribu en ese lugar es donde habito", comentó en un reel promocional.

De acuerdo con el afiche compartido por el artista, su gira comenzará en la ciudad de Córdoba, Argentina el martes 21 de febrero. Luego continuará la travesía por Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Posteriormente viajará a Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala Honduras y el Salvador.

El cantautor y músico colombiano, CAMILO confirmó que Perú estará dentro de su gira mundial 'De adentro pa' fuera' Tour 2023, y es así que cantará con toda su banda en vivo por primera vez el 16 de marzo en el Estadio Nacional gracias a las gestiones de Masterlive.

