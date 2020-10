Camilo y Evaluna Montaner debieron separarse por primera vez desde su matrimonio debido a proyectos profesionales. | Fuente: Instagram

No dudan en expresar su cariño a cada momento. Por ello, una breve separación no fue la excepción. Camilo y Evaluna Montaner anunciaron a través de sus redes sociales que, por primera vez desde que se casaron, deberán pasar varios días separados.

Desde su cuenta de Instagram, el cantante de “Tutu” compartió dos fotografías —una es un retrato, la otra su mano con un anillo—, en las que dio a conocer a sus más de 16 millones de seguidores que no estaría junto a su esposa hasta nuevo aviso.

“Evaluna me toma fotos y me dice cosas mientras me las toma para que me ría. Primera vez que nos despedimos en meses... ¡te voy a extrañar! Durmamos en videollamada. Chao”, dijo el artista colombiano en la leyenda.

Por su parte, la hija de Ricardo Montaner también utilizó su Instagram para decirle un “hasta luego” a su esposo. “Primera vez que me despido de Camilo desde que nos casamos”, escribió en la descripción de una ‘story’ en la que se le ve triste por la partida.

Y es que, mientras Camilo viajó a México con el fin de promocionar su disco “Por primera vez”, Evaluna Montaner debió trasladarse a Colombia a fin de iniciar el rodaje de la serie “Club 57”, producida por Nickelodeon.

SEIS NOMINACIONES EN LOS LATIN GRAMMY 2020

Camilo vive uno de sus mejores años: además de mostrar su felicidad en el ámbito sentimental, su música va cosechando éxitos. En la edición 21 de los Latin Grammy, Echeverry recibió seis nominaciones entre ellas a Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, tres de las categorías más importantes de la gala que premia lo mejor de la música latina.

En la categoría de Grabación del Año, que premia al artista, productor del álbum, ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla y masterizadores, la canción “Tutu”, interpretada por Camilo y Pedro Capó, compite junto a “China” (Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G ft. Ozzuna y J Balvin), “Cuando estés aquí” (Pedro Alborán), “Vete” (Bad Bunny), “Rojo” (J Balvin), entre otros.

En la categoría Álbum del Año, Camilo compite con su disco “Por Primera Vez”, disco que publicó en abril de 2020, en medio de la pandemia mundial. Esta categoría premia premia al artista, compositores, productor, ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla y materizador.

Como Canción del Año, categoría que premia al compositor, Camilo compite con su éxito “Tutu”, canción que interpreta junto a Pedro Capó y “El mismo aire”. En este apartado también compiten canciones como “ADMV”, “Bonita”, “Codo con codo”, “For sale”, “#Elmundofuera”, “Lo que en ti veo”, “René”, “Tiburones” y “Tusa”.

Además de esas importantes categorías, Camilo está nominado a Mejor Álbum Vocal Pop por su disco “Por primera vez” y a Mejor Canción Pop, que premia a los compositores, por su tema “Tutu”.

La Academia Latina de la Grabación revelará a los ganadores el 19 de noviembre en las ceremonias de la Premiere y la transmisión de la 21.a Entrega Anual del Latin Grammy.