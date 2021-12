Camilo y Evaluna | Fuente: Facebook | Camilo

El cantante colombiano Camilo y su esposa, la actriz Evaluna Montaner, tuvieron que acudir a terapia de pareja y buscar apoyo psicológico para mantener un matrimonio sano. Especialmente ahora que esperan con gran ilusión la llegada de Índigo, su primer hijo.

La pareja hizo esta revelación durante el poscast "En la sala con Evaluna" de Amazon, donde contaron además, las técnicas que utilizan para llevar una buena relación a través de la estabilidad emocional.

"Yo tengo una relación con Dios vida. Aparte de eso, siento que es súper importante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos", explicó la artista venezolana.

LA COMUNICACIÓN

Ambos coincidieron en señalar que la comunicación juega un papel importante en el bienestar de un matrimonio. Sin embargo, la hija de Ricardo Montaner aclaró que este diálogo mutuo, va más allá de intercambios de mensajes y preguntas rutinarias.

"Algo que me encanta de ti (Camilo) es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo 'amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte'", comentó.

La respuesta de Camilo no se hizo esperar y complementó lo revelado por su actual esposa.

"Es muy importante hacer cierto tipo de preguntas y hacer puentes", expresó el colombiano, agregando que por el bien de un buen matrimonio, siempre debe existir el tiempo para preguntar temas profundos y asociados al sentir del otro.

