Cansu Dere es una actriz, modelo y presentadora turca. | Fuente: Instagram

Tras el terremoto en Turquía y la ausencia de Cansu Dere en las redes sociales, muchos medios internacionales calificaron de “desaparecida” a la protagonista de la novela turca ‘Traicionada’. Sin embargo, la artista desmintió estos rumores.

La intérprete también había sido dada por muerta. Por ello, la periodista de la CNN Turquía Birsen Altuntas, replicó las palabras de la actriz donde aseguraba que se está recuperado de una fractura de pie a raíz de un accidente en casa.

“Es una fractura de talón lo que provocó que la actriz no saliera de su casa hasta recuperarse por completo. Ahora se encuentra concentrada en sus nuevos proyectos. No quise preocupar a nadie. De todos modos, no soy alguien que use mucho las redes sociales. Por otro lado, quiero usar Instagram como un álbum en el que comparto mis momentos felices”, se lee en las declaraciones de Cansu Dere recogidas por la revista ¡Hola!

Como se recuerda, el terremoto de Turquía tuvo varias réplicas y una de las ciudades más afectadas fue la provincia turca de Hatay, que dejó al menos 41.000 muertos.

Murió Emel Atici, actriz de 'Tierra amarga', en el terremoto que sacudió Turquía

El terremoto que sacudió a Turquía y Siria hace unos días ha dejado miles de muertos y una de ellas es la actriz de novelas turcas Emel Atici. La celebridad junto a su hija quedó atrapada en los escombros del edificio donde vivían.

La protagonista de ‘Tierra amarga’ residía en la provincia de Adana, al sur del país. La productora de la telenovela lamentó su deceso mediante un comunicado.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Emel Atici y su hija, Püryan, la valiosa actriz de nuestra serie de televisión en el desastre del terremoto en nuestro país. A Emel Atici y su amada hija, a todos nuestros ciudadanos que perdieron la vida en el terremoto, expresamos nuestras condolencias a sus familias y seres queridos”, expresó.

La actriz turca interpretó en ‘Tierra amarga’ a una de las mujeres más ricas de Çukurova y gran amiga de Sermin, con la que se la puede ver compartiendo secretos, confidencias y muchos momentos en el salón social de la localidad.

La muerte de Emel Atici causó conmoción en la industria y muchos de sus colegas le dieron el último adiós en sus redes sociales. “Nuestra querida amiga Emel, que Dios tenga misericordia de ti. Que descanses en el cielo”, escribió Sibel, quien da vida a Sermin Yaman en la novela turca.

