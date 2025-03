Cantante surcoreano Hwang In-yeop lució un chullo peruano en su concierto en Lima

El protagonista de True Beauty vivió una noche mágica en Lima, destacando por su humildad y un gesto simbólico que hizo vibrar a su público.

El cantante y actor surcoreano Hwang In-yeop vivió una noche inolvidable junto con sus fans peruanos en un vibrante concierto realizado en Lima. El evento, que formó parte de su gira internacional In Love, dejó momentos únicos que desataron la euforia del público, especialmente cuando el artista sorprendió al colocarse un chullo, la icónica prenda andina, y tomar un sorbo de Inca Kola en pleno escenario.

El concierto, llevado a cabo en el recinto del Arena 1 Costa Verde, reunió a miles de seguidores que habían esperado con ansias su visita. Desde el inicio, derrochó carisma y energía, interpretando sus éxitos musicales y conectando profundamente con el público. Sin embargo, lo que marcó la noche fue su gesto de respeto hacia la cultura peruana.

En medio del espectáculo, el protagonista de Belleza verdadera (True Beauty, en inglés) no dudó en colocarse la prenda mientras agradecía sonriente. Acto seguido, tomó un sorbo de Inca Kola, brindó con sus seguidores y se sorprendió por el sabor. La audiencia estalló en aplausos y vítores ante el gesto, que demostró el cariño y la cercanía que el artista quiso transmitir a sus admiradores peruanos.

El concierto cerró con una ovación de pie, y los asistentes se llevaron una experiencia única.

¿Quién es Hwang In-yeop?

Hwang In-yeop es un actor, cantante y modelo surcoreano que ha ganado gran popularidad a nivel internacional gracias a su carisma, talento actoral y presencia escénica. Nació el 19 de enero de 1991 en Uijeongbu, Corea del Sur. Aunque comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como modelo, su salto a la fama llegó gracias a su trabajo en exitosos dramas coreanos (K-dramas), donde ha conquistado a millones de fanáticos.

Inició su camino en la actuación con pequeños papeles, pero su gran oportunidad llegó en 2020 con el popular drama True Beauty, donde interpretó a Han Seo-jun, un rebelde de buen corazón que rápidamente se robó la atención y el cariño del público. Su personaje fue clave en la trama y consolidó su estatus como uno de los actores más prometedores de su generación.

Posteriormente, participó en otros K-dramas exitosos, como 18 Again (2020), donde mostró su versatilidad actoral, y The Sound of Magic (2022), una serie musical de fantasía que demostró su habilidad para cantar y expandió su base de admiradores.