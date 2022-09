Margot Robbie, conocida por ser una de las grandes amigas de Cara Delevingne fue captada en el exterior de la casa de la modelo visiblemente angustiada. | Fuente: AFP

Margot Robbie fue vista el último miércoles saliendo de la casa de Cara Delevingne bastante preocupada, varios medios internacionales aseguran que la actriz se encontraba llorando luego de visitar a su amiga.

En estos días, Delevingne ha sido vista en preocupantes condiciones, descalza, nerviosa y con un semblante distinto al acostumbrado. Su última aparición fue en el aeropuerto de Los Angeles, donde fue grabada y fotografiada mostrando un comportamiento extraño.

De acuerdo a Daily Mail, que difundió las imágenes de Robbie, la intérprete de Harley Quinn "pareció luchar para recuperar la compostura cuando salió de la casa". La prensa especula que la joven modelo estaría atravesando un complejo estado de salud, por razones que no se han confirmado.

En tanto, fuentes cercanas a la modelo indicaron a The Sun que su hermana Poppy Delevingne viajó desde su residencia en Londres para acompañarla.

"La situación se ha ido gestando desde hace unas semanas, y la familia de Cara está involucrada. Se habla de organizar algún tipo de intervención y asegurarse de que reciba la ayuda que puede necesitar", detalla el informante.

¿Qué le ha pasado a #CaraDelevingne ? pic.twitter.com/4JoFOKgTUY — MovieUsherMX - Noticias de cine y series (@MovieUshermx) September 9, 2022

Tan mal estará cara delevigne para que margot robbie salga así de si casa 🥺 pic.twitter.com/xg0qaKXdM3 — Fucking Sweet (@frutisweet) September 14, 2022

Cara Delevingne se ausenta de sus compromisos

Margot Robbie y Cara Delevingne se volvieron inseparables luego de coincidir en la película 'Escuadrón Suicida'; desde entonces su amistad se hizo aún más fuerte llegando a compartir eventos, fiestas y vacaciones junto a otras celebridades.

Hace unos meses, la modelo ritánica debía presentarse en Nueva York para un desfile de moda en honor al fallecido diseñador Karl Lagerfeld, pero fue la gran ausente en el evento embargo. Tampoco estuvo en los premios Emmy 2022 junto a sus compañeros de 'Only Murders in the Building'.

En 2020, con motivo del "Mes del orgullo gay", Cara Delevingne habló abiertamente de su sexualidad. "Siempre seré, creo, pansexual", comenzaba explicando a la revista Variety. "Sin embargo las personas se definen como "ellos" o "él" o "ella", yo me enamoro de la persona, eso es todo. Me atrae la persona", aseguró.

Aun así, la modelo dijo que creció en una familia inglesa que representaba los estándares de "familia pasada de moda". Fue durante esos años cuando la modelo admite que no se aceptaba tal y como era.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.