Brad Pitt y Margot Robbie portagonizan el primer tráiler 'Babylon' | Fuente: Paramount

Paramount lanzó el primer adelanto 'Babylon', la nueva película que dirige Damien Chazelle, el ganador de un Oscar que ha producido exitosos títulos como 'La La Land' y 'Whiplash'. La nueva propuesta está protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie, dos de los actores más populares de Hollywood.

La cinta está ambientada en la década de 1920 y se centrará en el impacto que tuvo en la industria cinematográfica con el paso del cine mudo al sonoro. Robbie interpreta a una aspirante a actriz que quiere convertirse en una estrella.

Por otro lado, Pitt se pondrá en la piel de Jack Conrad, un actor establecido y de renombre, cuya filmografía incluye películas históricas medievales y westerns clásicos. A medida que Hollywood cambia a su alrededor, se ven obligados a luchar con una industria en evolución.

El reparto de 'Babylon' también incluye a destacados actores como Tobey Maguire, Max Minghella, Jovan Adepo, Li Jun Li, Jean Smart, Katherine Waterston, Flea, Eric Roberts, Ethan Suplee, Olivia Wilde y Samara Weaving. La cinta llegará a los cines a inicios de 2023 y se perfila como favorita a los premios Oscar.

Margot Robbie alista dos estrenos este 2022

Margot Robbie cuenta los días para el estreno “Barbie”, película donde dará vida a la popular muñeca de Mattel, y de la que se han publicado varias imágenes, para alegría de quienes no la vemos en las pantallas desde el 2021, cuando volvió a ponerse el maquillaje de Harley Quinn para el relanzamiento de “El escuadrón suicida”.

A inicios de noviembre, protagonizará “Amsterdam”, junto con Christian Bale y John David Washington, que serán los tres sospechosos de un asesinato. Está en el mejor momento de su carrera, al que ha llegado gracias a una vocación que la llamó desde pequeña. Y continúa en ascenso, no solo como actriz, también en su faceta de productora.

La película que cambió la carrera de Margot Robbie fue “El lobo de Wall Street”, de Martin Scorsese, donde hizo de la calculadora esposa del personaje de Leonardo DiCaprio. Dos años antes había llegado a Hollywood y participado en una serie (“Pan Am”) y una comedia romántica (“About time”).

“Consiguió su papel en ‘El lobo de Wall Street’ durante nuestro primer encuentro, jalando y dándole a Leonardo DiCaprio una bofetada en la cara, una improvisación que nos sorprendió a todos”, confesó el mismo Martin Scorsese, cuando la revista Time le pidió, en el 2017, un breve comentario sobre la actriz, que ingresó a su lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

