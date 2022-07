Carlos Bonavides encarnó al popular 'Huicho Domínguez' en la telenovela "El premio mayor". | Fuente: Univision

El actor mexicano Carlos Bonavides, quien alcanzó la fama internacional al interpretar el rol de 'Huicho Domínguez' en la telenovela "El premio mayor", fue ingresado de emergencia en un hospital de Ciudad de México, según confirmó su esposa a la prensa de su país.

Yodi Marcos, cónyuge del intérprete, manifestó que Bonavides está en observación, luego de que le detectaran una bacteria. Además, indicó que el equipo médico le explicó que su marido podría atravesar por una situación complicada, ya que tiene solo un riñón.

"Tiene una bacteria, el doctor nos indicó... hay dos tipos de bacteria, el doctor quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte que dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado", sostuvo la esposa de Carlos Bonavides.

Recientemente, desde su cama de hospital, el actor que formó parte de producciones como "Salud, dinero y amor" y "El sexo me da risa" sostuvo en una entrevista con el programa mexicano "Chismorreo": "Ojalá salga bien de esto para seguir adelante, porque los años no pasan en balde y mi deseo más íntimo es morirme en el escenario", dijo.

La telenovela "El premio mayor", que se emitió de 1995 a 1996, fue protagonizada por Carlos Bonavides. | Fuente: Univision

El estado de salud de Carlos Bonavides

Por otro lado, la pareja de Carlos Bonavides manifestó que el actor de "El premio mayor" tiene un cuadro de deshidratación que los médicos no pueden controlar, a pesar de que está conectado a un suero.

"Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada. [El doctor] no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada", relató.

Actualmente con 81 años, Carlos Bonavides fue sometido a una extirpación de riñón en 2018 debido a la aparición de un tumor en dicho órgano. "Yo sentía el dolor como un puñal que me clavaban, por eso vine al hospital y pues aquí estoy y espero mi pronta recuperación para regresar al trabajo", dijo en aquel entonces.

Como se recuerda, Bonavides arrancó su carrera en la década de 1980, cuando participó en telenovelas como "Por amor", "Gabriel y Gabriela", "La pasión de Isabela", "Cuna de lobos", "El pecado de Oyuki", entre otras. Sin embargo, fue con su papel de 'Huicho Domínguez', un obrero que obtiene el premio mayor de la Lotería Nacional, que obtuvo reconocimiento internacional.



