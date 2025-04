Carlos Santana fue hospitalizado de emergencia previo a su concierto en Texas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El legendario músico Carlos Santana sufrió una descompensación antes de un concierto en Texas. De acuerdo con el medio internacional The Post, el guitarrista de 77 años "experimentó un evento que se determinó que era deshidratación".

Su representante Michael Vrionis comentó que han decidido posponer el espectáculo en el Teatro Majestic en San Antonio para que pueda recuperarse por completo. "Se encuentra bien y espera con ansias regresar pronto a San Antonio y continuar su gira por Estados Unidos. Muchas gracias a todos por su comprensión. El espectáculo se reprogramará pronto".

Cabe resaltar que no es la primera vez que Carlos Santana tiene un problema de salud similar ya que, en 2022, se desplomó durante su show en Michigan por agotamiento y deshidratación.

Y en enero de este año, pospuso una presentación en el House of Blues del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas por una caída accidental en su casa en Hawai. "Tuvieron que insertarle clavos en el dedo. Lamentablemente, no podrá tocar la guitarra durante aproximadamente seis semanas. Los médicos afirman que se recuperará por completo", dijo su mánager.

No es la primera vez que Carlos Santana sufre de deshidratación

En 2022, el músico -que tenía 74 años en ese entonces- tuvo que ser retirado del Pine Knob Music Theatre de Clarkston, en Michigan, en una camilla para recibir atención médica.

De acuerdo con un comunicado de su equipo directivo, el artista mexicano se desvaneció debido al "agotamiento generado por el calor y deshidratación". Según CNN, la localidad donde se programó el show alcanzó los 33 grados centígrados, una temperatura muy superior al promedio.

"Carlos fue llevado al departamento de emergencias en McLaren Clarkston (Michigan) para observación y está bien", se lee en el comunicado publicado en las redes sociales. Posteriormente, Santana compartió un mensaje para confirmar su estado de salud y agradecer las muestras de preocupación.

"Gracias por sus oraciones preciosas. Cindy (su esposa) y yo estamos bien, solo tomándolo con calma. Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes", escribió el músico.

¿Quién es Carlos Santana?

Carlos Santana fue pionero en fusionar ritmos latinos con el género rock en la banda homónima que fundó en 1966 y, desde entonces, su figura y su música han obtenido todos los reconocimientos posibles.

Entre otros, figura en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en la lista de los 100 mejores guitarristas de la historia, elaborada por la revista Rolling Stones.

