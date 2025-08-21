"Agradezco el tiempo compartido y el aprendizaje": esposo de Maju Mantilla confirma el fin de su matrimonio

A través de un comunicado en redes sociales, el empresario confirmó el fin de su matrimonio con la ex Miss Mundo. La pareja estuvo unida 13 años y comparte dos hijos.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo pusieron fin a su matrimonio de 13 años. El empresario y deportista confirmó la noticia el miércoles mediante un mensaje en redes sociales, en el que agradeció el tiempo compartido con la exreina de belleza y recalcó que ambos mantendrán el compromiso de ser buenos padres.

La pareja se conoció en 2004, cuando Mantilla se preparaba para competir en el Miss Mundo. En enero de 2012 contrajeron matrimonio civil en la Municipalidad de San Borja y, un mes después, celebraron la ceremonia religiosa en la Catedral de Trujillo. Tuvieron dos hijos fruto de su relación.

En agosto de 2023, el programa Magaly TV, La Firme difundió imágenes de Salcedo ingresando a un hotel de Miraflores junto a otra mujer. Poco después, Maju reconoció en diálogo con El Popular: “Sí, estamos distanciados”. Él, en cambio, aseguró en redes sociales que las imágenes habían sido sacadas de contexto, mientras que ella emitió un comunicado expresándole “respaldo absoluto”.

Tras ese episodio, la pareja optó por mantener reserva sobre su relación. Sin embargo, un año más tarde, en el pódcast de Ricardo Rondón, Mantilla volvió a pronunciarse: “Siempre he dicho que no perdonaría una infidelidad. Creo que es necesario conversar sobre lo que está pasando, de tus sentimientos, qué te está pasando internamente... Todo tiene un proceso. El futuro es incierto y mi prioridad son mis hijos”.

El comunicado de Gustavo Salcedo

En una historia publicada el 20 de agosto, Salcedo confirmó la separación definitiva: “Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”.

También destacó los años compartidos con la recordada Miss Mundo 2004 y reafirmó su compromiso como padre: “Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres, tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”.

El comunicado cerró con un pedido de discresión: “Por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”.

Las imágenes de Gustavo Salcedo

Tras la emisión, el empresario negó cualquier irregularidad: “Las imágenes publicadas están totalmente fuera de contexto. Fuimos al gimnasio por temas exclusivamente deportivos”. Añadió que existían cámaras de seguridad que podían corroborarlo y sostuvo que se había creado “una historia sin sustento” que afectaba tanto su imagen como la de otras personas.

