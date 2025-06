No le simpatiza: Carlos Villagrán evita hablar sobre la serie de Chespirito y cuelga llamada en vivo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carlos Villagrán, conocido por interpretar a Quico en El Chavo del 8, evitó referirse a la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, Chespirito: Sin querer queriendo, durante una comunicación telefónica con el periodista argentino Javier Ceriani, quien conduce un programa de espectáculos desde Estados Unidos a través de su canal de YouTube.

El entrevistador abordó el éxito de la nueva producción de HBO Max centrada en la vida de Chespirito, así como las historias detrás de sus compañeros de elenco.

De hecho, uno de los temas más polémicos tiene que ver con las diferencias que existían entre Villagrán y Gómez Bolaños, las cuales habría motivado la salida del actor del programa original para continuar su carrera en solitario con el personaje que lo hizo famoso.

En la serie, Villagrán es retratado bajo el nombre ficticio de Marcos Barragán, interpretado por el actor Juan Lecanda. Este cambio, según se supo, se realizó para evitar conflictos legales previos al lanzamiento del programa.

Durante la llamada, Ceriani saludó con entusiasmo a Villagrán, pero no imaginó que la conversación sería muy breve al ser consultado por el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo.

"¿Cómo estás Carlos? Yo estoy en el aire", a lo que el actor respondió con humor: "Muy bien estoy, ¿estás en el aire? Yo te veo sentado". Sin embargo, la conversación tomó un tono distinto cuando el periodista le pidió su opinión respecto a la serie.

Villagrán interrumpió la consulta y respondió: "Mira, de ese tema no hablo para nada, nada más les deseo que les vaya muy bien". Acto seguido, se hoyó que colgó el teléfono.

Ceriani intentó comunicarse nuevamente, pero el actor no volvió a contestar.

"¡Me colgó!... Bueno, por lo menos me contestó, me hizo dos chistes, obviamente me conoce y sabe que no va a hablar de esto porque hay un lío, una cosa tremenda. Quico no quiere hablar", comentó el conductor antes de cerrar el tema.

"Se van a decir muchas mentiras"

No es la primera vez que Carlos Villagrán manifiesta su incomodidad al ser consultado sobre la serie biográfica de Chespirito. Hace una semana, medios mexicanos lo entrevistaron para conocer su opinión acerca del personaje que hace alusión a su imagen durante su etapa en El Chavo del 8, y señaló que en la producción "se van a decir muchas mentiras".

"Yo confío en el criterio de las personas. Sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero respeto a Roberto Gómez Bolaños, que ya murió y no puede defenderse, comentó. Hagan lo que hagan, yo confío mucho en la gente, si a esa gente la hice reír o Quico la hizo reír, confío en ella. Ellos se van a dar cuenta si se dice alguna mentira, pero no voy a reclamar por eso, absolutamente nada", afirmó.

El actor aseguró que no tiene problema en ver la serie, pero comentó que hay cosas más importantes para él que enfocarse en un asunto del que no ha sido parte. "Podría verla, no me hace daño. Yo sé quién soy, en dónde estoy parado. Hay cosas más importantes para mí, como mi familia", explicó.

