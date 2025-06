Carlos Villagrán sobre la serie biográfica de 'Chespirito': "Sé que se van a decir muchas mentiras"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chespirito: Sin querer queriendo ya está disponible en HBO Max y, a menos de cumplirse una semana de su estreno, se ha convertido en una de las series más vistas de la plataforma. Sin embargo, la producción no ha estado exenta de polémicas, pues antes de su lanzamiento, los creadores realizaron cambios en los nombres de algunos personajes para evitar conflictos legales.

Tal es el caso de Carlos Villagrán, el actor que dio vida a Quico en El Chavo del 8, quien aparece en la serie bajo el nombre de Marcos Barragán, interpretado por el actor Juan Lecanda. Lo mismo ocurre con Florinda Meza, la actriz que interpretó a Doña Florinda, quien es representada con el nombre de Margarita Ruiz.

Quico, aparece en la serie representado bajo el nombre Marcos Barragán, e interpretado por el actor Juan Lecanda.Fuente: HBO Max

¿Qué dijo Carlos Villagrán sobre la serie de Chespirito en HBO Max?

Ante la controversia por estos cambios en Chespirito: Sin querer queriendo, medios mexicanos entrevistaron a Carlos Villagrán para conocer su opinión acerca del personaje que hace alusión a su imagen durante su etapa en El Chavo del 8.

"Yo no he visto esa serie, pero les deseo de todo corazón que les vaya muy bien", comentó el actor, quien aseguró no tener intención de tomar acciones legales con la producción que integra Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito. "No me gusta a mí eso, prefiero ser feliz que andar en pleitos".

Villagrán aseguró que no fue contactado por la producción, pese a haber sido parte del universo creado por Roberto Gómez Bolaños. "Si me hubieran hablado, hubiera oído la propuesta... pero no me llamaron y tengo que respetar eso", expresó.

¿Villano en la serie de Chespirito?

Al ser consultado sobre si Chespirito: Sin querer queriendo lo retrata como un villano, Carlos Villagrán prefirió dejar la interpretación en manos del público.

"Yo confío en el criterio de las personas. Sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero respeto a Roberto Gómez Bolaños, que ya murió y no puede defenderse, comentó. Hagan lo que hagan, yo confío mucho en la gente, si a esa gente la hice reír o Quico la hizo reír, confío en ella. Ellos se van a dar cuenta si se dice alguna mentira, pero no voy a reclamar por eso, absolutamente nada".

El actor aseguró que no tiene problema en ver la serie, pero comentó que hay cosas más importantes para él que enfocarse en un asunto del que no ha sido parte. "Podría verla, no me hace daño. Yo sé quién soy, en dónde estoy parado. Hay cosas más importantes para mí, como mi familia", explicó.

¿Carlos Villagrán contará su historia en una serie?

Carlos Villagrán no descartó la posibilidad de contar su historia en el futuro, pero dejó claro que no es su prioridad. "Si hay una propuesta de hacer algo, primero la oiría y luego decidiría, pero en este caso no, prefiero ser feliz”, acotó.

En cuanto a su relación actual con los integrantes del elenco original de El Chavo del 8 como Edgar Vivar, María Antonieta de las Nieves o Florinda Meza, el actor comentó: "No hay una relación para bien o para mal. Es que andamos en diferentes países y es muy difícil encontrarnos".

Chespirito: Sin querer queriendo ya estrenó el primero de ocho episodios, los cuales se lanzarán cada jueves a través de la plataforma HBO Max.

