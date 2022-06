Carlos Vives cuenta cómo está Shakira tras su separación de Piqué | Fuente: Instagram

Carlos Vives se refirió al mal momento que atraviesa Shakira luego de confirmar el fin de su romance con Gerard Piqué. Como se sabe, los cantantes colombianos mantienen una amistad muy cercana que con los años se ha ido fortaleciendo, a tal grado que el intérprete del género vallenato es uno de los pocos cantantes que se ha pronunciado sobre la ruptura de la pareja.

Aunque Shakira ha tratado de mantener un buen semblante tras su aparición en Cannes y su participación en el programa de televisión 'Dancing with Myself' de la cadena NBC, lo cierto es que la colombiana no la está pasando nada bien. Así lo confirmó Vives en una entrevista que concedió a la agencia Europa Press.

"Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: estoy triste" y agrega: "sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa", expresó el cantautor.

CARLOS VIVES DUDA QUE SHAKIRA SE HAYA SEPARADO DE PIQUÉ POR INFIDELIDAD

Sobre los rumores de un posible embarazo de la cantante, Carlos Vives fue directo al comentar que no han hablado nada al respecto. Sin embargo, respetaría la decisión de la cantante fuese la que fuese. El colombiano también restó credibilidad a los rumores que hablan de una infidelidad por parte de Gerard Piqué.

"No, no. El (Gerard Piqué) que yo conocí no. Por supuesto, es una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a 'Shaki', él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", expresó el artista.

Al escuchar que algunos amigos del futbolista podrían referirse a Shakira como 'la patrona' en forma despectiva, el cantante respondió: "No puede ser, no me digas esa vaina", aunque opina que son las mujeres las que deben tomar el mando: "A mí me dicen el patrón. Las mujeres tienen que ser las patronas, las mujeres son las que tienen que gobernarnos si queremos que nos vaya bien".

Finalmente, Vives habló que la estrecha relación que mantiene con su compatriota. "La vi crecer, para mí siempre fue un orgullo porque vi lo guerrera que siempre fue... es una persona fiel, una amiga linda. Una gran persona, creo que es un ser humano hermoso, además de buena artista", precisó.

