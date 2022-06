El exterior de su domicilio lució con una serie de grafitis con mensajes dirigidos a la cantante colombiana. | Fuente: EFE

Shakira recibió una inesperada declaración de amor en la puerta de su casa en Barcelona. El domingo 19 de junio, la calle donde se ubica la vivienda de la cantante apareció con varios grafitis en los que se podía leer una serie de frases en inglés dirigidas a la colombiana.

"Te quiero mujer bonita", "Vengo aquí por ti, mi amor", o "Estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte", son algunas de las líneas escritas en el suelo. Por el momento, no se sabe quién ha sido el autor, aunque posiblemente sea un fan de la cantante.

Lo cierto es que este detalle es una muestra más de todas las expresiones de cariño y apoyo que ha recibido la artista luego de anunciar su separación con Gerard Piqué. Ambos tenían doce años de relación y dos hijos en común; las razones de su ruptura aún no están del todo claras, pero hay fuertes rumores de una supuesta infidelidad del futbolista.



ASÍ LLEVAN SUS VIDAS TRAS ANUNCIAR SU SEPARACIÓN

Por el momento, nada se sabe sobre el acuerdo de separación al que ambos llegarían si la cantante decide mudarse a Miami (EE.UU.) tal y como se ha comentado en la prensa española estos días. La expareja se ha dejado ver durante todos estos días haciendo vida normal y acudiendo al domicilio familiar para estar con sus hijos, pero el silencio es el gran protagonista.

Mientras que a Shakira no se le relaciona con ningún otro hombre, el defensa del Barcelona no para de acaparar titulares. De acuerdo a una publicación de la influencer sueca Katrin Zytomierska en su cuenta de Instagram, la expareja de la intérprete acudió a una fiesta en Estocolmo (Suecia) el pasado viernes, acompañado de una nueva misteriosa chica rubia.

Tras el fin de semana y ya de vuelta a Barcelona, Gerard Piqué se dejó ver en casa de Shakira. Muy pendiente de su celular, el futbolista recogía en su auto a los dos hijos que tiene en común con la cantante —Sasha y Milán— para llevarlos él mismo al colegio. Y es que a pesar de sus fiestas de soltero, Piqué sigue viendo a los niños tantas veces como le sea posible.

Tranquilo, Gerard Piqué sigue haciendo oídos sordos intentando ignorar a las cámaras para no tener que dar explicaciones acerca de su vida privada y mantener al margen a sus hijos. Tanto él como Shakira continúan volcados al cuidado de sus pequeños en plena separación.

ENFOCADA EN SU TRAYECTORIA MUSICAL

Shakira también está enfocada en su carrera musical luego de lanzar su nuevo tema “Te felicito” junto a Rauw Alejandro. Hace unos días estrenó con los Black Eyed Peas y David Guetta la canción “Don’t You Worry”. Ambos temas ya son éxitos musicales y se posicionaron en los primeros lugares de las preferencias de los usuarios.



"Te felicito" habría sido una de las posibles pistas que dio la estrella colombiana antes de confirmar su separación con Piqué. En una de las entrevistas que concedió, Shakira habló sobre lo que significaba la canción: “Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas", dijo para This Morning.

Por otro lado, tanto Shakira como Black Eyed Peas no habían colaborado desde diciembre del 2020, cuando lanzaron la canción de "Girls Like Me" y alcanzó más de 500 millones de visitas en YouTube. Este éxito ganó una certificación de oro de la RIAA.



