La primera actriz mexicana Carmen Salinas ha sido hospitalizada de emergencia. | Fuente: Twitter

La nieta de Carmen Salinas dio detalles de la salud de la actriz mexicana quien fue llevada de emergencia el jueves 11 de noviembre. De acuerdo con sus declaraciones, la celebridad ha entrado en un estado de coma.

“Actualmente mi abuelita está en estado de coma, sus órganos están funcionando de manera natural, es decir ella está haciendo que funcionen. Bueno, el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo, estamos esperando para ver cómo progresa”, dijo para el programa ‘Hoy’.

Asimismo, resaltó que no fue coma inducido sino natural y que, actualmente, está con respiración asistida: “Está con respiración asistida. Se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado”, agregó desde la puerta del hospital donde se encuentra Carmen Salinas.

¿Carmen Salinas está enferma?

Televisa Espectáculos confirmó que la primera actriz mexicana Carmen Salinas, conocida por haber participado en diversos proyectos televisivos como “Abrázame muy fuerte”, “María, la del barrio”, “María Mercedes”, entre otras, ha sido hospitalizada de emergencia.

La familia de la actriz comentó que Salinas atraviesa por “una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde médicos especialistas la atienden”.

Los medios mexicanos reportaron que Carmen Salinas fue trasladada a un hospital en la madrugada del jueves 11 de noviembre. Cerca a las 2 de la madrugada, una ambulancia llegó al hospital Star Médica, llevando a la actriz.

