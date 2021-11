Laura Bozzo reapareció en redes sociales para afirmar que limpiará su nombre y que nunca evadió impuestos ni vendió una casa embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). | Fuente: Instagram

Días después de que un juez suspendiera temporalmente la orden de captura en su contra por el presunto delito de evasión fiscal, Laura Bozzo reapareció en redes sociales para afirmar que limpiará su nombre y que nunca evadió impuestos ni vendió una casa embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio. Jamás evadí impuestos, esto fue una auditoría del 2021, los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré, perdónenme por ser tan irresponsable. Estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano”, comenzó su extenso comunicado.

Bozzo resaltó que “me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores, pero aprendí mi lección”.

“Mamá recuerdo que me decías que no hablara con el hígado y que tenía que no confiar en nadie que debía ahorrar y no gastar en carteras y frivolidades, perdón tenías razón, los extraños mucho”, escribió.

Además, la conductora de televisión escribió a sus seguidores que “mis obras hablan por mí”, haciendo referencia a su trabajo en las brigadas en México.

“Pronto esto se aclarará, si hubiera sido ladrona no estaría así y no estoy en la quiebra por las propiedades que ustedes, papás, me dejaron. Lo que gané, lo perdí todo, pero tengo talento y volveré a trabajar”, comentó.



AUDIOS COMPROMETEDORES SE FILTRARON

Audios filtrados de Laura Bozzo comprometen más su situación en México y provocan una serie de críticas en la prensa azteca. Recientemente, la conductora peruana recibió la suspensión de la orden de aprehensión en su contra, pero esta vez no es su estado legal el que se vio afectado, sino su imagen pública en la farándula.

“Chisme No Like”, un programa de espectáculos en YouTube, reveló diversos audios de la conductora peruana hablando mal de México, Televisa y personajes famosos como el productor ejecutivo de la señal, Pepe Bastón, y las figuras de la tv Yolanda Andrade, Verónica Castro y Adamari López.

En uno de los audios se escucha a Laura Bozzo criticar a Bastón por sentirse superior desde que se casó con Eva Longoria: “Se cree la gran c***** [...] Solamente me sacaron, porque les estaba ganando… A mí nunca me quisieron y siempre tuvieron el lastre de pensar que me estaban a mí sacando, qué horror. Yo estoy segura que Televisa nunca me va a sacar”.

Hacia el final asegura que no quiere volver a México, su lugar de residencia desde hace más dos décadas: “Yo no quiero más regresar a este país”. En otras de sus declaraciones filtradas y difundidas por “Chisme No Like” arremetió contra Yolanda Andrade por haber hablado de su presunta relación con Verónica Castro.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos





En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.