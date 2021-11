Carmelita Plascencia, nieta de Carmen Salinas, comenzó a dejar el respirador por lo que ya puede hacerlo por su cuenta. | Fuente: Instagram

Si bien Carmen Salinas continúa en estado de coma, su nieta Carmelita Plascencia habló con los medios mexicanos para dar una luz de esperanza sobre la salud de la actriz mexicana que sufrió una hemorragia cerebral.

"Mi abuelita se mantiene estable, eso es positivo; es decir, no ha empeorado su situación y una pequeña buena noticia", dijo. "Como siempre les digo hay que tomar con reserva todo porque seguimos en una situación muy delicada y en constante riesgo", agregó.

Asimismo, Carmelita reveló que Carmen Salinas presenta una mínima mejora ya que puede dejar el respirador al que está conectada:

"[Mi abuelita] presenta una pequeña mejoría y empieza a dejar el respirador, esa es muy buena señal, pues quiere decir que ya está respirando por sí misma y lo suficiente como para estar un poco de tiempo sin él, e incluso desconectada del respirador, sin hiperventilarse y sin necesitarlo, con los signos vitales estables durante su respiración", continuó.

De acuerdo con la nieta de Carmen Salinas, haberle quitado el respirador es “una prueba de fuego” y, felizmente, la actriz mexicana lo superó. "Cada día es uno más de tenerla con vida y eso vale mucho, el saber que está estable. No se puede decir que está bien por su condición, pero es un día más", mencionó.

Les compartimos la siguiente información donde agradecemos por sus atenciones a @Star_Medica @andactores pic.twitter.com/4N7h9pnYjb — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) November 24, 2021

Carmen Salinas dejó su testamento listo

La actriz mexicana Carmen Salinas está en coma desde hace dos semanas y necesita respiración asistida, luego de ser hospitalizada de urgencia por un derrame cerebral. Unos meses antes de que sus familiares atravesaran esta preocupante situación, la estrella de 82 años dejó listo su testamento ante su posible ausencia en el futuro.

En conversación con el programa “Hoy” en julio de este año, Salinas declaró que ya había decidido los nombres de las personas que heredarían sus bienes en México, pero aún le faltaba repartir la casa en la que vive actualmente y un estudio, el cual dijo que iba a pertenecer a las hijas de Pedro, su primogénito.

Cabe destacar que, en estas mismas declaraciones, había dejado claro que su vivienda actual fue comprada por un valor de 16 000 pesos en 1966, luego de que se ganara la lotería en ese mismo año. Esta propiedad quedaría a nombre de su hija María Eugenia, indicó y aseguró que toda la organización del testamento sería para evitar problemas en la familia.

