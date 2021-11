Laura Bozzo se pronunció sobre los procesos que tiene en su contra y en especial al de Gabriel Soto e Irina Baeva quienes ganaron el juicio por difamación. | Fuente: Composición

Tras salir en libertad, Laura Bozzo se pronunció por los distintos procesos legales que afronta desde hace unos meses y uno de ellos fue la demanda que le interpuso el actor mexicano Gabriel Soto y su pareja Irina Baeva.

“Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor”, dijo la conductora de televisión. Como se recuerda, el fallo de la justicia del país azteca fue a favor de Soto y Baeva donde se declaró culpable a la figura peruana de difamación, acoso y amenazas.

“Pero igual, si a Irina le molesta mi opinión en el programa de ‘El Gordo y La Flaca’, sobre lo que yo consideraba que a mí ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas”, agregó Laura Bozzo para la revista TvyNovelas.

Asimismo, Bozzo reveló que quiere terminar con todos los procesos que tiene en su contra. “Por el amor de Dios, quiero paz, ya voy a ser abuela y se supone que tengo que ser un ser normal, ¿Dónde han visto una abuela loca? Mi vida tiene que ser diferente”, sostuvo.

"Limpiaré mi nombre"

Dos semanas después de que un juez suspendiera temporalmente la orden de captura en su contra por el presunto delito de evasión fiscal, Laura Bozzo reapareció en redes sociales para afirmar que limpiará su nombre y que nunca evadió impuestos ni vendió una casa embargada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio. Jamás evadí impuestos, esto fue una auditoría del 2021, los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré, perdónenme por ser tan irresponsable. Estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano”, comenzó su extenso comunicado.

Bozzo resaltó que “me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores, pero aprendí mi lección”.

“Mamá recuerdo que me decías que no hablara con el hígado y que tenía que no confiar en nadie que debía ahorrar y no gastar en carteras y frivolidades, perdón tenías razón, los extraños mucho”, escribió.

