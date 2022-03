María Eugenia, hija de Carmen Salinas, contó quién podía darle vida a su madre en la bioserie. | Fuente: Instagram

La hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia, reveló que tiene pensado en llevar a la pantalla la vida de su madre en una bioserie para rememorar la vida y obra de la recordada actriz mexicana.

“Hay productores interesados. Tengo que checar todo eso, mucho trabajo”, dijo en entrevista con ‘Ventaneando’. Sin embargo, contó que hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo.

Si se llegara a dar la bioserie de Carmen Salinas, su hija ya tiene pensado en quién podría darle vida a la recordada estrella: “Sería su nieta Marisol, tú sabes que le da un parecido a mi mamá, ahorita que la viste, si llegaran a hacer la serie yo quiero que a ella la metan”, agregó.

Carmen Salinas tendría su propio museo

María Eugenia contó también que planea hacer un museo donde se exhibirá la indumentarios, objetos y premios de Carmen Salinas para que sus fanáticos puedan conocer un poco más de ella.

‘‘Vamos primero a recopilar toda la ropa y luego pedirle a mi primo Gustavo que vaya sacando todas las fotos, de telenovelas y obras de teatro y en base a la foto de mi mamá, con el vestuario y la historia de qué sucedió”, comentó.

Sin embargo, ese museo tendrá que esperar porque para María Eugenia aún es difícil despegarse de las cosas materiales de su mamá: ‘‘Tiene que pasar el tiempo, se me ha hecho algo difícil, tan así que ahorita nomás he entrado al cuarto de mi mamá para papeles y eso, pero ahorita no he tocado nada, estoy con la idea de que mamá anda de viaje, trabajando, creo que no…”.

