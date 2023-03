Cazzu no tiene conflictoa con Belinda y confesó que está en su mejor momento con Christian Nodal. | Fuente: Composición

Christian Nodal tuvo una relación tormentosa con Belinda que llegó a su finen febrero de 2022. Después de una propuesta de matrimonio y varias controversias, la pareja decidió tomar caminos por separado.

No obstante, fue el mexicano quien se dio una nueva oportunidad en el amor e inició un romance con Cazzu. Luego de que confirmaran su romance, sus fanáticos compararon a ambas cantantes y las atacaban, incluso aseguraron que la argentina hacía cualquier cosa para no sentirse opacada por su colega.

Para acabar con esas especulaciones, Cazzu habló por primera vez sobre esta situación y destacó el talento de Belinda, además se declaró su fan.

"Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia. No sé quién me compara. No sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad", dijo para People en Español.

"[Belinda] es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto. Me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas [otras] de su discografía; así que la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto".

Es así como Cazzu le pone un stop a cualquier conflicto con Belinda y confesó que está en su mejor momento con Christian Nodal: "Es muy lindo, como persona te hace sentir muy apoyada, escuchada".

Belinda descartó estar en busca de una nueva relación

Centrada en su carrera. La actriz y cantante Belinda aseguró que, de momento, no está en búsqueda de una relación sentimental, luego de que en febrero pasado anunciara su ruptura con el cantante de música regional mexicana Christian Nodal.

Desde España, donde viene abriéndose camino en producciones para plataformas de 'streaming', la artista le contó al programa 'Ventaneando' que de noviazgos no quiere saber nada. "Ahorita novio no está permitido, ese tema está prohibido por el momento", señaló.

Asimismo, Belinda afirmó que el hecho de que "agarre a un hombre guapo del brazo" no "significa que hay algo". Estar lejos de México y soltera no es razón para que se sienta sola, pues cuenta con la compañía de sus amigos y su mascota. "Ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad", añadió.

En cuanto a la difícil etapa que atravesó por el fin de su romance con Christian Nodal, la cantante de "Sapito" dijo que fueron "momentos complicados" ya superados. "Ahora les puedo decir que estoy muy bien (...) No quiere decir que haya sido fácil, porque no todo es felicidad... Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida...", reflexionó.

