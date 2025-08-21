Delany López responde a Samahara Lobatón y niega haber sufrido depresión a causa de Jefferson Farfán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Delany López salió al frente para responder a las declaraciones de Samahara Lobatón en El valor de la verdad sobre la relación que tuvo con Jefferson Farfán. La hija de Melissa Klug afirmó que Delany se sintió “bastante deprimida” luego de terminar con el exfutbolista peruano, algo que fue negado por López.

“Sufro de depresión y ansiedad desde los trece años. Fue un conjunto de cosas que me pasaron (en ese momento), no fue por una persona (Jefferson Farfán) en específico”, comenzó diciendo la joven modelo descartando que su mal estado de salud haya sido por su ruptura con el comentarista de Enfocados en diciembre de 2024.

En el programa El valor de la verdad, la propia Samahara Lobatón habló de su amistad con Delany López afirmando que al comienzo nunca le contó que estaba saliendo con la expareja de su madre Melissa Klug, pero que, luego de “preguntarle muchas veces”, López admitió su romance.

"No guardo plata, menos voy a guardar rencor. Hay que soltar todo en esta vida para ser felices, no hay que quedarnos con cosas negativas", sostuvo Delany en declaraciones para Trome.

Delany López afirma que terminó su relación con Jefferson Farfán en diciembre de 2024. | Fuente: Instagram (delanyjashana_lopez)

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre Delany López en El valor de la verdad?

Samahara Lobatón contó cómo inició su amistad con Delany López, expareja de Jefferson Farfán. Samahara relató que conoció a López cuando fue a vivir a su casa debido a que la madre de ella, Gisella, fue pareja de su papá, Abel Lobatón.

“Yo vivó dos años con Gisela y Delany, quien era prácticamente mi familia. Yo pasaba 24/7 con ella. Justo ella se estaba separando del papá de su hijo. A su hijo yo lo he visto crecer (…) Ella era mi familia. Su mamá se portó super bien conmigo cuando me fui a vivir sola. Aprendí a cocinar, a limpiar, a lavar. Todo lo que una mujer independiente”, comentó.

En ese sentido, recalcó que, al principio, se enteró de la relación de Delany con Jefferson Farfán por comentarios de terceros. “Yo hablaba todos los días con ella y ella nunca me dijo que estaba saliendo con él. Me lo ocultó al comienzo, también me lo negó”, explicó.

Finalmente, mencionó que luego de preguntarle muchas veces, Delany le terminó confesando sobre su relación con Farfán.

“Después de muchas veces que le pregunto, ella me dice que sí salía con él. Mi respuesta fue la misma. Le dije: 'oye, ten cuidado, no te enamores tan rápido, toma tus precauciones. Te lo digo porque te quiero y no quiero verte sufrir' (…) Después de dos años, todo lo que yo le dije, le calzó perfecto”, agregó.

Actualmente, Jefferson Farfán mantiene una relación con Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram

Samahara Lobatón dice que Delany López se deprimió tras terminar con Farfán

Samahara Lobatón lamentó que Jefferson Farfán “no haya oficializado” a Delany López en el tiempo en que ellos estuvieron juntos. “Ella no es una mala chica, no se lo merece”, señaló la hija de Melisa Klug.

Del mismo modo, aseguró que Delany estuvo deprimida y hasta “hospitalizada” tras una supuesta depresión que tuvo tras terminar su relación con el exfutbolista de 40 años.

“Sí, ella estuvo bastante deprimida. Estuvo hospitalizada. Ella no es una mala chica, no se lo merece. Ni ella, ni su mamá son malas personas. Son amigas, me abrieron las puertas de su casa cuando yo más lo necesité que fue en mi época de rebeldía”, aseveró.

En ese sentido, recordó que, luego de mucho tiempo, pudo hablar con Delany López. “Ella estaba avergonzada por lo que pasó. Lo peor que le puede pasar a una mujer es que te ninguneen y no te oficialicen”, acotó.

Por otro lado, confesó que su amistad con Delany terminó cuando ella le contó a Jefferson Farfán sobre su relación con Bryan Torres. “Bryan era amigo de Jefferson. Bryan me llamó y me preguntó a quién le conté. Yo solo le conté a Delany, para mi ahí acabó todo. Lloré y pataleé, no podía creer lo que me hizo”, añadió.

Samahara Lobatón se llevó 20 mil soles tras su participación en El valor de la verdad.Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)