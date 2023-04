Christian Nodal y Cazzu en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro 2023. | Fuente: Univisión

La trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, se subió al escenario del Movistar Arena de Buenos Aires (Argentina) para ofrecer un concierto en el que hizo una importante revelación: está embarazada como fruto de su relación sentimental con el mexicano Christian Nodal.

Fue al inicio de su presentación, que dio en el marco de su gira Nena Trampa Tour, cuando la autora de álbumes como "Una niña inútil" y "Error 93" apareció con un saco blanco. Una prenda que dejó caer para mostrar su vientre. Los asistentes no escondieron su emoción de verla en la dulce espera y aplaudieron y gritaron, alegres por la noticia.

Por su parte, Nodal también aprovechó el contexto de un concierto para anunciar su paternidad. Durante su espectáculo en la Feria de San Marcos que se llevó a cabo en Aguascalientes (México), dijo: "Quiero darles la noticia de que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo".

Rumores de un posible embarazo de Cazzu surgieron luego de que ella y Christian Nodal se presentaran en la última edición de Premio Lo Nuestro, en febrero pasado. "¿Me veo embarazada?... No, no, no (...) ¿Me veo más gorda? Es que subí unos kilitos, es que estuve comiendo un poco. ¿Tengo cara de madre?", dijo la cantante en aquel entonces.

CAZZU ESTA EMBARAZADA HERMANAS AHHHHH😭😭😭😭 pic.twitter.com/pybPex6HyC — feli (@nom0leste) April 16, 2023

Cazzu en Lima

Como se recuerda, Cazzu, una de las artistas urbanas con mayor proyección en la música de habla hispana, fue la segunda figura confirmada del cartel del Festival Barrio Latino Remix, el cual es encabezado por Bizarrap. El evento se realizará el sábado 29 de abril en el Club Cultural Lima, en Chorrillos.



Con cuatro álbumes de estudio en su trayectoria: “Maldade$” (2017), “Error 93” (2019), “Una Niña Inútil” (2020) y “Nena Trampa” (2022), el estilo de Cazzu se nutre del sonido del trap y de artistas de reggaetón clásico como Daddy Yankee, Ivy Queen, Wisin & Yandel, pero también de figuras del pop como Avril Lavigne, a quien considera su primera gran influencia desde la adolescencia.

“Maléfica”, “Peli-Culeo”, “Turra”, “Nada”, entre otros éxitos, forman parte de la larga lista de canciones con las que Cazzu domina las plataformas digitales y ha recorrido festivales y grandes conciertos en varias partes del mundo. Ha realizado, además, colaboraciones con KHEA, De La Ghetto, María Becerra, Bizarrap, entre otros.

Además de Cazzu y Bizarrap, otros artistas internacionales que forman parte del cartel de la versión Remix del Festival Barrio Latino son María Becerra y Cris MJ. La presencia de talentos de nuestro país también está garantizada con Flavia Laos, Emil La Causa y Handa.

