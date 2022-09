Christian Nodal terminó su relación con Belinda y tiempo después, inició un romance con la cantante argentina Cazzu. | Fuente: Composición

Christian Nodal volvió a estar en el ojo público después de terminar su compromiso con Belinda. Ahora, el cantante mexicano mantiene una relación con Cazzu, a quien hace unos días le dedicó la misma canción que a su expareja.

En uno de sus conciertos, interpretó el tema ‘Eso y más’ y, lejos de parecer un acto de amor, no fue recibido de buena manera por el público.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Se llama ‘Eso y más’. Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”, se le escuchó decir a Christian Nodal en el video que Cazzu subió a su cuenta de TikTok.

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu… No soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”, agregó. Sus seguidores se pronunciaron en su contra ya que antes se lo había cantado a Belinda.

“Me decepcionó, se supone que ama a Cazzu y recuerda a Belinda”, “Está dolido”, “Beli está triunfando y ni lo menciona”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales. Pese a las críticas, la pareja continúa mostrándose enamorada y hacen caso omiso a lo que dice la gente.

Cazzu y Christian Nodal confirmaron su romance en agosto de este año en la ceremonia de los Premios Gardel en Argentina. | Fuente: Instagram

Christian Nodal: ¿Por qué guardó silencio tras su ruptura?

Luego de ponerle punto final a su relación sentimental con Belinda, Christian Nodal decidió mantenerse al margen de cualquier opinión. Su silencio respondió a una estrategia simple: que nadie culpara a alguno de los dos como responsable de la ruptura.

"Lo único que yo nunca quise era que alguien fuera el culpable, ¿me entiendes? Yo quería dejar las cosas así, porque a veces como tú sabes, la gente siempre trata de malinterpretar las cosas", comentó al respecto.

A lo largo de dos años, Christian Nodal y Belinda dieron muestras públicas de mantener una relación sólida. Señal de ello fue que en mayo de 2021, el cantante de música regional mexicana le propusiera matrimonio a la intérprete de 'Sapito', de quien además tenía un tatuaje de su nombre cerca de la oreja.

Actualmente, Belinda se encuentra en España, donde ha retomado su carrera como actriz y espera pronto sacar a la luz novedades de su faceta como cantante. En tanto, Nodal viene enfrentando algunas hostilidades legales de las que prometió salir más temprano que tarde.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.