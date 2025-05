Cha Eun-woo, actor surcoreano y cantante de ASTRO, solicitó ingresar al servicio militar obligatorio

La agencia del artista confirmó que Cha Eun-woo se sometió a la entrevista oficial y espera los resultados para ingresar este año.

El cantante y actor surcoreano Cha Eun-woo, integrante del grupo ASTRO, ha iniciado el proceso para cumplir con su servicio militar obligatorio. El 9 de mayo, su agencia, Fantagio, confirmó que el artista presentó una solicitud para unirse a la Banda Militar del Ejército y completó la entrevista correspondiente.

Los resultados de la selección se anunciarán el 29 de mayo y, si es aceptado, se espera que el artista comience su servicio militar en julio.

Cha Eun-woo, nacido el 30 de marzo de 1997, se encuentra en el límite de edad para cumplir con el reclutamiento en Corea del Sur. Su decisión de postular a la Banda Militar ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado tanto orgullo como tristeza ante su próxima ausencia en los escenarios.

Mientras se espera la confirmación oficial de su aceptación, el actor surcoreano continúa con sus actividades profesionales, incluyendo la filmación de la serie de Netflix The Wonder Fools. La comunidad de fans permanece atenta a las actualizaciones sobre el proceso de enlistamiento del artista.

Lee Dong-min, conocido profesionalmente como Cha Eun-woo, es un actor y cantante surcoreano bajo la empresa de entretenimiento Fantagio. Fuente: @eunwo.o_c

¿Quién es Cha Eun-woo?

Cha Eun-woo, cuyo nombre real es Lee Dong-min, es un cantante, actor y modelo surcoreano nacido el 30 de marzo de 1997 en Gunpo, Corea del Sur. Es conocido por su participación en el grupo de K-pop ASTRO y por sus actuaciones en diversos dramas coreanos.

Debutó como actor en 2014 con un papel menor en la película My Brilliant Life. En 2015, protagonizó el webdrama To Be Continued, junto a otros miembros de ASTRO. Su carrera como cantante comenzó oficialmente en 2016 con debut en el mencionado grupo de Kpop, bajo la agencia Fantagio.

A lo largo de los años, ha ganado reconocimiento por sus actuaciones en dramas como My ID is Gangnam Beauty (2018), Rookie Historian Goo Hae-ryung (2019), True Beauty (2020–2021), Island (2022–2023), A Good Day to Be a Dog (2023–2024) y Wonderful World (2024) .

Cha Eun-woo se graduó de la Hanlim Multi Art School en 2016 y posteriormente asistió a la Universidad Sungkyunkwan, donde se especializó en artes escénicas . Además de su talento en el canto y la actuación, también ha demostrado habilidades en instrumentos como el piano, el violín, el clarinete y la guitarra.

En 2024, debutó como solista con el miniálbum Entity. Además, ha continuado su carrera actoral con proyectos como Wonderful World.