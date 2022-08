Charlbi Dean Kriek ​fue una actriz y modelo sudafricana. | Fuente: Instagram

La actriz Charlbi Dean murió este lunes 29 de agosto en un hospital de Nueva York de “una enfermedad repentina e inesperada”. La también modelo fue protagonista de ‘El triángulo de la tristeza’ donde ganó la Palma de Oro este año en el Festival de Cannes 2022.

La joven de 32 años, natural de Ciudad del Cabo, debutó en el cine con ‘Spud’ y gracias a su gran actuación, el director Ruben Östlund le dio el papel principal para la mencionada película.

De acuerdo con medios especializados como Deadline, aseguraron que Charlbi Dean murió de “una enfermedad súbita y repentina”. La última publicación que realizó fue hace cinco días donde se encontraba grabando una producción.

Asimismo, indicaron que la actriz tuvo un accidente de coche muy grave contra un camión. De aquel impacto, salió malherida con dos vértebras dañadas, la muñeca, el codo y cuatro costillas rotas, además de daños internos.

Las secuelas podían haber provocado la repentina muerte. La familia de la actriz no dio a conocer las causas de su fallecimiento. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, muchos de sus seguidores comentaron el post enviándole su pésame a la familia.

Charlbi Dean era también conocida por la serie de superhéroes 'Black Lightning'. Interpretó a la asesina Syonide durante dos temporadas.

Charlbi Dean en ‘El triángulo de la tristeza’

La película de ‘El triángulo de la tristeza’ es protagonizada por Charlbi Dean y Woody Harrelson. Se lanzará en los cines el 7 de octubre. En la cinta, la actriz interpreta a una supermodelo atrapada en un crucero de lujo lleno de celebrities y millonarios donde un accidente desata el caos y las cosas salen muy mal.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en mayo. El elenco incluye a Dolly de Leon, Zlatko Buric, Iris Berben, Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Jean-Christophe Folly, Amanda Walker, Oliver Ford Davies y Sunnyi Melles.

Entre otras producciones en los que participó Charlbi Dean incluyen la película de acción y ciencia ficción ‘Death Race 3: Inferno’, el thriller ‘Blood in the Water’, la película de terror 'Don’t Sleep, el drama 'An Interview With God' y la serie de televisión 'Elemental'.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.