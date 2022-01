Charly García recibió su dosis de refuerzo contra la COVID-19. | Fuente: Instagram / Charly García

A sus 70 años, Charly García sigue acaparando titulares. Esta vez la razón fue su salud, que trajo buenas noticias: el cantautor argentino acudió a un vacunatorio en Buenos Aires para recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

El hecho ocurrió el pasado 28 de enero y fue compartido por el mismo artista desde su cuenta de Instagram, donde dejó constancia de cómo sus fans lo abordaron cuando lo vieron llegar al centro de salud en Pilar, ubicado en la zona norte de la capital de Argentina.

Precisamente, en una historia, Charly García compartió una fotografía en la que aparece junto a un seguidor y sobre la que escribió un mensaje que insta a sus seguidores a inmunizarse contra el patógeno. "Gracias a toda la gente del Vacunatorio Pilar. Vacúnate", escribió.

En otras imágenes que circularon por redes sociales, también puede verse cómo, sin bajarse del auto en el que iba, la estrella de rock argentino recibió su dosis de refuerzo.





Sputnik saludó la vacunación de Charly García

No solo los fans de Charly García celebraron su vacunación contra la COVID-19. Como se recuerda, en mayo de 2021, el laboratorio Sputnik V se sumó al festejo que suscitó la inmunización del rockero al publicar un mensaje de aliento.

"Charly García, músico compositor y figura popular argentina fue vacunado. Les compartimos su magia", escribió en aquel momento la marca rusa de vacunas a través de su cuenta de Twitter.

Actualmente, el músico se encuentra inmerso en su nuevo proyecto: un disco de estudio que saldrá a la luz próximamente, aunque todavía se desconoce su nombre. "El disco que estoy haciendo ahora es completamente diferente al último", dijo el 'rockstar' a la revista Rolling Stone.

"Está todo pensado, no hay una coma de más. 'Random' me va más para el corazón. Me parece un disco amoroso, bueno. Era aleatorio, justamente. Este quiero que sea riguroso", añadió.

