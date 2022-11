Alexander Edwards es un rapero y fue pareja de la modelo Amber Rose. Tiene una hija de 3 años. | Fuente: Composición

La reconocida cantante Cher confirmó su relación con Alexander Edwards, de 36 años. La artista fue captada por los paparazzi tomándolo de la mano y ella se encargó de anunciar que el ejecutivo de música es su media mitad.

Con los 40 años de diferencia, la protagonista de ‘Mamma Mía’ salió a defender su romance: “El amor no sabe de matemáticas, ve corazones”, escribió en su cuenta de Twitter. En sus comentarios, la intérprete de ‘Believe’ aseguró que Edwards la trata como una reina.

Alexander Edwards y Cher se conocieron en la Semana de la Moda en París. Él no es un personaje ajeno ya que es artista firmado por la disquera del rapero Tyga, Last Kings Records y su seudónimo en la industria es A.E.

Además de ser cantante y ejecutivo de música, también es vicepresidente de A&R (Artistas & Repertorio) de Def Jam, disquera que firmó con Justin Bieber y Rihanna. Antes de Cher, tuvo una relación con la modelo Amber Rose con quien tuvo a su hijo Slash (3).

Después de tres años juntos decidieron tomar caminos por separado ya que Rose lo acusó de infiel con 12 mujeres. Posteriormente, Alexander Edwards confesó lo dicho por su expareja en sus redes sociales. Tras ello, los fanáticos de Cher se mostraron preocupados a lo que la ‘Diosa del pop’ respondió: “Estoy enamorada, no cegada por el amor. Como todos sabemos, yo no nací ayer. Los haters van a odiar. No importa que estemos felices y que no molestemos a nadie".

Como se recuerda, la cantante estuvo con Gregg Allman en su juventud y luego con Sonny Bono. Cabe resaltar que no es la primera vez que Cher tiene una relación con un hombre menor ya que, en los 80, estuvo con Tom Cruise y Val Kilmer.

Cher tendrá su propia película biográfica producida por Universal

Tras cumplir 76 años en mayo de este año, la cantante Cher recibió lo más parecido a un regalo: el estudio Universal está trabajando en una película sobre su vida (biopic) desde sus inicios, pasando por su salto a la fama en la década de 1960 hasta su posterior permanencia en la cima de la industria del entretenimiento.

Así lo anunció la misma artista desde su cuenta de Twitter, donde también detalló que el oscarizado Eric Roth, su "querido amigo" y ganador del Premio de la Academia por mejor guion adaptado de "Forrest Gump", será el encargado de escribir el guion del largometraje.

Por otro lado, Cher reveló que los productores Judy Craymer y Gary Goetzman, que trabajaron con ella en la secuela de "Mamma Mía!", titulada "Here We Go Again" y estrenada en el 2018, también participarán en el proyecto cinematográfico.

Aunque todavía no existe un título para la cinta biográfica de Cher, se espera que la producción abarque la extensa trayectoria musical de la artista, quien además de cantante también es una figura en el mundo de la televisión, el cine y la moda.

La biopic de Cher llega en un momento en el que Hollywood apuesta por una ola de cintas biográficas sobre estrellas de la música, que inició con "Bohemian Rhapsody", dedicada a Freddie Mercury, siguió con "Rocketman" de Elton John "Elvis" sobre Elvis Presley y busca continuar con otros títulos enfocadas en los Bee Gees y Whitney Houson.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.