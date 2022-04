Danna Paola y Belinda serán las protagonistas de "Chicas Pesadas" en su versión mexicana. | Fuente: Composición

“Mean Girls”, la película protagonizada por Lindsay Lohan, tendrá su versión mexicana que llevará el título con el que llegó a Latinoamérica, “Chicas Pesadas”. Sin embargo, esta vez tendrá como actrices principales a Danna Paola y Belinda.

El productor Alejandro Gou confesó que ya tiene la aprobación de ambas artistas, pero aún falta un detalle:

“Estoy friegue y friegue que me den los derechos, porque según iban a sacar la película, pero yo seguiré insistiendo porque en cuanto me los den yo tengo el sí de Danna y el sí de Belinda”, dijo a los medios mexicanos.

A pesar de que no especificó el protagónico que tendrán Danna Paola y Belinda, espera que ambas peleen por el papel de Lindsay Lohan y Rachel McAdamas en su momento. Por otro lado, el productor evidenció la amistad que la une con la exchica Élite:

“Danna y yo somos muy amigos (…) Danna estuvo conmigo en ‘Hoy no me puedo levantar’, la considero mi amiga. Está ahorita, gracias a Dios, en lo más alto de su carrera. Si se llega a dar algo con ella y con Belinda, quiero hacer Mean Girls. Si se llega a dar, más adelante invitarlas a hacer ‘Mentiras’. No sé, no hay nada concreto, pero siempre están contempladas”, comentó.

Danna Paola y la razón de su alejamiento de la actuación

Danna Paola, una de las actrices más populares en la actualidad, estuvo a punto de interpretar a Selena Quintanilla en la serie biográfica de Netflix. Sin embargo, esto no se llegó a concretar por una razón, la cual fue revelada por la propia artista mexicana en una entrevista a "No hagas lo fácil", el podcast del actor Juanpa Zurita.

Entrar en la piel de la reina del 'tex mex', puede resultar un sueño hecho realidad para cualquier artista latina, pero Danna Paola tuvo que renunciar a esta aspiración. Cuando ya tenía todo listo para interpretar a la recordada artista, un problema de tiempo la obligó a abandonar el proyecto.

"De hecho tengo una historia muy chistosa en la vida porque me llamaron para protagonizar la serie de Selena y por cosas de tiempo y cosas no pude; y fue muy loco porque hice el casting, me preparé, aprendí a hablar como ella, y para mí era un sueño hecho realidad y me quedé como con esa cosquillita de no haberlo podido hacer por tiempo", contó la actriz.

"Durante el rodaje de la segunda temporada de Élite, fue como de no sé qué hacer, en ese ínter hice el casting para Selena, lo más difícil fue llegar y saber que ya tenía el personaje, la cuarta temporada de Élite, pero ¿y mi música? Estoy empezando, le está yendo bien, eran esas tres cosas'", comentó.

Frente a este dilema, la actriz decidió recurrir a un experto en numerología, según indicó, guardaba un gran conflicto entre decidirse si seguir con su carrera en el mundo de la actuación y la música. "En la numerología no hay falla, me dijo que tenía el número 6, arte, creatividad, música, y me dijo, tú en tu línea de vida siempre has creído que eres la actriz que cantas, error, eres la cantante que actúa, te falta decidir lo que tú quieres", narró.

